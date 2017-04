Ahiretinizi tehlikeye atmayın!

Kur'an'da aldatışlar ve aldanışlar arasında dikkat çekilenler, küçükten büyüğe doğru şöyle sıralanabilir…

Yaldızlı süslü laflarla aldatma, aldanma. (En'am, 112)

Beldelerde egemenlik kurmak, gezip dolaşmakla aldatma, aldanma. (Ali İmran, 196; Gafir, 4)

Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma, aldanma. (Ali İmran, 24; Enfal, 49)

Hurafeler, uydurmalar, anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma, aldanma. (Hadid, 14)

Sefil, rezil yaşayışla aldatma, aldanma. (Ali İmran, 185; En'am, 70, 130; A'raf, 51; Lukman, 33; Fatır, 5; Hadid, 20)

Allah ile aldatma, aldanma. (Lukman, 33; Fatır, 5; Hadid, 14)

* * *

Aldatış ve aldanışın en yıkıcısı, Allah ile aldatmadır. Kur'an'da şöyle buyuruyor: Sakın, aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın!

* * *

İnsanoğlunun en kahırlı bunalımları, Allah'ın araç yapıldığı aldatıştan kaynaklanan bunalımlardır. En zehirli zulümler de, bu aldatıştan doğar. En kalıcı, en yıkıcı bozgunlar, bu aldatışın vücut verdiği bozgunlardır. Tarih buna tanıktır.

* * *

Kur'an'daki “Allah ile aldatılmayın” ihtarına rağmen, Türk halkı dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor.

H

Allah ile aldatmak; dinimizi, çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur. İşin esası bakımından, ne dini vardır, ne de imanı… Onun dini imanı, Tanrısı, ibadeti, hep çıkarıdır, hesabıdır. Allah ile aldatanlar dokunulmaz, eleştirilmez bir “tahakküm teolojisi” oluşturmuşlardır. Türkiye'de bu teolojiyi egemen kılmak istiyorlar.

* * *

Bu bir Haçlı-İngiliz siyasetidir. Atatürk bu şeytani siyaseti, taa 1920'de dünyaya tanıtıyor. İngilizlerin siyasetinin “İslam'ı İslam'la yok etme siyaseti” olduğunu ilan ediyor.

* * *

Türkiye'de bugün dayatılan tez, Allah ile aldatma veya “siyasal İslam” tezidir. Atatürk'ün mirası, bütün ihtişamına rağmen, bir tez olmaktan çıkarılmış bulunuyor. İç ve dış hıyanetler, Türkiye'de oynanan bu oyunda ne yazık ki başarılı olmuştur. Türk siyasetinin imansızlıkları, gafletleri, dalaletleri, nefsaniyetleri, ciddiyetsizlikleri, tutarsızlıkları, kirlilikleri, işi bu noktaya getirdi. Atatürk'ün mirasını yeniden tez yapabilmenin ilk şartı, işi buraya getiren “Allah ile aldatma” siyasetine son vermektir.

* * *

Allah ile aldatma zulmünün en ağırları, kadın ve kadın hakları konusunda işlenmektedir. Türkiye'de bugün kadın, özellikle örtünme meselesinin istismarı aracılığıyla, Allah ile aldatan zümrelerin temel sömürü aracı olarak öne çıkarılmaktadır.

* * *

Türkiye'de sosyal devleti çöküşün eşiğine getiren sebeplerin başında, Allah ile aldatanların yarattığı “sadaka kültürü” ve bu kültürün yarattığı “sömürü merhametçiliği” gelmektedir. Akp iktidarı, bu yıkıcı sebebin saltanat dönemini temsil etmektedir. Allah ile aldatanlar, iane çadırlarıyla yetinecek bir toplum özlemektedir.

* * *

Büyük Ortadoğu Projesi'nin temel hedefi, Ortadoğu'da İsrail'den daha büyük devlet bırakmamaktır. Yaşadığımız günlerin ABD ve AB'sinde, Türkiye'yle ilgili ilk hedef, Türk Ordusu'nu etkisizleştirmek olarak dikkat çekiyor. Laikliğe saldırıyı emperyalizmin Haçlı kurmayları kotarıyor. Müslümanlar, burada sadece taşeronluk yapıyor. Türkiye'yi Allah ile aldatma zehrinin panzehiri, ancak, İslam'ın gerçeği içinden çıkarılabilir.

* * *

Nedir bu?

* * *

Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün “Allah İle Aldatmak” isimli kitabından alıntılardır.

* * *

Son Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, bu kitabı okuduktan sonra rahmetli Yaşar Nuri'ye telefon etmişti, “bu kitap Cumhuriyet'in manevi manifestosudur” demişti.

Aynen katılıyorum…

Cumhuriyet'e dair, Nutuk'tan sonra yazılmış en değerli kitaptır.

* * *

Ve, hani defalarca “aldanmışız, gerçekten safmışız, aldatıldık, kandırıldık, şahsım aldatıldı, rabbim affetsin” diyen asrın liderimiz, şimdi çıkıp “dünyanızı da ahiretinizi de tehlikeye atmayın, siyasi hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum” dedi ya…

Ahiretini tehlikeye atmak istemeyenlere bu kitabı tavsiye ediyorum!

* * *

Dünyasını tehlikeye atmak istemeyenlere de, Mustafa Kemal'in sözlerini hatırlatıyorum…

“Dünyanın yarısını her zaman, dünyanın hepsini bir zaman aldatmak mümkündür, fakat, bütün dünyayı her zaman aldatmak mümkün değildir!”