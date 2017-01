Her kaz 2.5 kilo civarında geliyor, kilosu 70 lira, bir bütün kazın fiyatı 180 lira filan tutuyor.

Anaçlar baharda kuluçkaya yatıyor, civcivler yaylaya salınıyor, kendi hallerinde, doğada rastladıkları otlarla serpiliyorlar, ekim ayı gibi besiye alınıyorlar, irileşmeleri için arpayla besleniyorlar.

Kesimleri yılbaşından sonra yapılıyor, havanın iyice soğuması, kar yağması bekleniyor. “Kazın götü buza değince lezzetlenir” deniyor.

Tüyleri yolunuyor, gövde komple tuza yatırılıyor, açık havaya, rüzgar görecek şekilde asılıyor, 45 gün ayazda kurutuluyor.

Kars'ın havasına, toprağına, bitkisine has bir türdür, öbür kazların kalbini kırmak istemem ama, öbürleri planörse, Kars kazı boeing'tir, tadı başka yörelerdeki kazlara benzemez, salamura esnasında eti yumuşar, eti butu ciğeri öbür kümes hayvanları gibi kokmaz, yağı ağır gelmez.

Öyle her canın çektiğinde bulamazsın, senede anca 200 bin Kars kazı yetiştiriliyor, Kars yöresinin kapasitesi talebe yetmiyor, başka bölgelerde yetiştirilen kazları internet satışıyla Kars kazı diye kakalayanlar var, kaz gibi yolunmamak için dikkatli olmanız lazım, Anadolu'dan vazgeçtik, Çin'den getirip orijinal Kars diye satan var.

Protein kaynağıdır ama, kolestrolü kırmızı ete yakındır, nasıl olsa beyaz et diye fazla yumulmamak gerekir.

Tandırı, güveci, beğendisi, tiridi, kavurması yapılır, suyuna da şahane bulgur yapılır, ben size fırında patatesli tarifini vereyim…

Fırını 160 derecede ısıtın, bıçağın sivri ucuyla kazın derisini ara ara delin, böylece kızarırken yağının dışarı süzülmesini sağlayın, hassas davranın, sadece deriyi delin, kazın gövdesini delmeyin, üstten tuz ve karabiber serpin, derin bir fırın kabına yerleştirip bir saat pişirin. Bu arada, patatesleri kaynar suda beş dakika tutup, kenara ayırın, senkronize lezzet kıvamı için, patateslerin Kars patatesi olmasına özen gösterin. Bir saat sonra, kazı fırından çıkarın, fırın kabında biriken yağı süzün, başka kullanımlar için ayırın, patatesleri fırın kabının zeminine kalınca dilimler halinde döşeyin, kazı bu defa ters çevirin, patateslerin üstüne yatırın, bir saat daha pişirin. Bu bir saatin sonunda, fırını 135 dereceye kısın, 40 dakika da böyle pişirin, nar gibi kızaracaktır. E afiyet olsun, servis yapın.

*

Nedir bu derseniz?

*

Benim anladığım kadarıyla, Türkiye'de rejimi değiştirecek olan yeni anayasanın en önemli maddesi… Kars kazı.

*

Çünkü…

TBMM'de resmen anayasal suç işlenirken, egemenlik halktan alınıp saraya devredilirken, başbakan binali bey muhalefet kulisine nezaket (!) ziyaretine geldi, Chpliler gelinlik kız gibi koştura koştura çay kahve ikram etti.

Sanki saray uğruna “bir Ali değil Binali feda olsun” diyen o başbakan değilmiş gibi… Sanki 94 yıllık cumhuriyet rejimini inkar ederek “iki kaptan gemiyi batırır” diyen o başbakan değilmiş gibi… Chpliler sırıta sırıta sohbet etti, neşeli anlar yaşandı.

Laf döndü dolaştı, Kars kazına geldi.

Binali bey Kars kazını ne kadar çok sevdiğini anlattı, Kemal bey tasdik etti, sıkış tepiş koltuklara adeta kucak kucağa oturan parti kurmayları neredeyse alkışlayacaktı. Neticede, müsait bi zamanda buluşup, hep birlikte Kars kazı yeme konusunda uzlaştılar.

*

Atatürkçüler saatlerce gözünü bile kırpmadan, meclisten canlı yayın yapan Halk tv'yi seyrediyor, kahrından hasta oluyor…

“Mecliste kuvayi milliye direnişi yapacağız” diyen Chpliler ise, kendilerini kazın yanında patates garnitürü olarak kullanan, “mecliste hiç sorun yok” fotoğrafını vermek için oraya bilinçli şekilde gelen kurnaz başbakanla oturmuş, Kars kazı muhabbeti yapıyor.

*

Kars kazını tenzih ederek söylüyorum…

Hâlâ bu chp yönetiminden medet uman, kaz kafalıdır.