100 olimpik sporcu tacizci doktora karşı ifade veriyor

ABD'nin eski olimpik jimnastik takımının 54 yaşındaki doktoru Larry Nassar, çok sayıda sporcuya tacizde bulunduğunu itiraf etmişti. Nassar, tacizde bulunduğu yaklaşık 100 kadar kadın ve yakınlarıyla yüzleşti.

ABD’de eski olimpik jimnastik takımı doktoru Larry Nassar, çok sayıda sporcuyu taciz ettiğini itiraf etmişti. Nassar, mahkemede taciz ettiği yaklaşık 100 kadar kadınla yüzleşti.

Nassar’ın taciz ettiği mağdur kadınlar, yaşadıklarını mahkemede gözyaşları içinde anlattı.

NASSAR İTİRAF ETMİŞTİ

54 yaşındaki Nassar, daha önceki itirafında işlediği suçları kabul etmiş ve büyük üzüntü duyduğunu söylemişti. Nassar için en az 25 yıl hapis cezası verilmesi bekleniyor.