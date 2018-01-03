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Atilla cephesinden ilk açıklama!

Noel ve yeni yıl tatili sonrasında bugün bir araya gelen jüri, Hakan Atilla konusunda görüştü. Jüri, kara para aklama suçu haricinde 5 suçtan suçlu bulunan Hakan Atilla cephesinden ilk açıklama da avukatından geldi.

Zeynep GÜRCANLI / New York
23:293 Ocak 2018
Haberler Dünya
Atilla cephesinden ilk açıklama!
Noel ve yeni yıl tatili sonrasında bugün bir araya gelen jüri, Hakan Atilla konusunda görüştü. Jüri, kara para aklama suçu haricinde 5 suçtan suçlu bulunan Hakan Atilla cephesinden ilk açıklama da avukatından geldi.

Atilla'nın avukatı Victor Rocco, gazetecilerin “müvekkilinizin adil şekilde yargılandığına inanıyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi; “Hiçbir davanın, hiçbir zaman kusursuz olmadığına inanıyorum. Bu dava da kusursuz değildi. Zaten bu yüzden temyiz mahkemeleri var” ifadelerini kullandı

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Son güncelleme: 00:3004.01.2018
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