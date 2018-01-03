Noel ve yeni yıl tatili sonrasında bugün bir araya gelen jüri, Hakan Atilla konusunda görüştü. Jüri, kara para aklama suçu haricinde 5 suçtan suçlu bulunan Hakan Atilla cephesinden ilk açıklama da avukatından geldi.

Atilla'nın avukatı Victor Rocco, gazetecilerin “müvekkilinizin adil şekilde yargılandığına inanıyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi; “Hiçbir davanın, hiçbir zaman kusursuz olmadığına inanıyorum. Bu dava da kusursuz değildi. Zaten bu yüzden temyiz mahkemeleri var” ifadelerini kullandı

İLGİLİ HABER Savcı karardan sonra açıklama yaptı