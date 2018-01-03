Dünya Trump’ın düğmesini konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'in "Nükleer düğme masamda" açıklamasına verdiği yanıt Twitter'da gündem oldu.

Trump, dün Washington saatiyle gece yarısı bir tweet attı.

Trump, ilgili tweet'inde şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ‘Nükleer düğme masamda' dedi. O bitik ve açlık çeken rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!”

Trump’ın yatmadan önceki o son tweet’inde ne demek istediği merak edilirken, bir çok kullanıcı sosyal medyada şu mesajları yazarak eğlendi:

Çocukken annen seni beşikten mi düşürdü Trump?

Gangnam Style

Düğmen büyük olamaz. Ellerin küçük! Elleri küçük olanın düğmesi de küçük olur

Cidden ”Benim ki seninkinden daha büyük mü dedin?” WTF! 12 yaşında mısın? Ellerin çok küçük diye düğmen büyük gelmiş olmasın

Başkan olmaya hazır değilim. Twitter’da oynamak istiyorum

Dostum ellerin düğmeye basmak için çok küçük. Git golf oyna sen…

Dikkat bebek var

Başkan kaç yaşındaydın? 6 ?





Düğmen var ama aklın yok!

Seninki daha büyük değilmiş

Hadi ölçelim

