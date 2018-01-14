Dünyaca ünlü dergi İstanbul ofisini kapattı

Dünya'nın en prestijli ve sadık okur kitlesine sahip dergilerinden biri olarak lanse edilen Monocle, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bir ofis açarak, buradan da içerik üretmeye ve Türkiye'de yaşananları okuyucularıyla paylaşmaya başlamıştı. Monocle'ın künyesinde son birkaç aydır İstanbul ofisi yer almıyordu. Bunu derginin kurucularından Andrew Tuck'a sorduk.

Gerek mizanpajı ve gerekse de içeriğiyle dünya çapında okur kitlesine sahip olan ve hem yaşam tarzı hem de siyasi içerik üreterek adından söz ettiren Monocle 2014 yılında Türkiye’ye giriş yapmıştı. Öncesinde de Türkiye’den konuk yazarlarla Türkiye’nin farklı şehirlerinden içerik ve konuları aktaran Monocle ekibi, İstanbul’un Karaköy semtinde bir ofis açmıştı.

Bu dönemde Türkiye’ye dair birçok haber yapan dergi o dönemlerde de Türkiye’yi her yıl hazırladığı “En yaşanılır ülkeler” listesinde yer vermişti. Fakat son dönemlerde Türkiye’ye dair içeriklerinin sayısı azalan derginin künyesinde de büyük değişiklikler oldu. 2014’ten beri künyesindeki ofis bölümünde İstanbul adresinin de yer aldığı dergide son birkaç aydır İstanbul’un adı yok.

New York, Londra, Tokyo, Hong Kong, Singapur, Toronto ve Zürih’te ofisi bulunan dergi böylelikle sessiz sedasız Türkiye’den çıktığını ilan etti. Hem okurlardan hem de reklamverenlerden iyi geri dönüşler alan Monocle’ın kurucularından Andrew Tuck’a bu konuyu sorduğumuzda aldığımız yanıt oldukça ilginçti. Derginin yayın yönetmeni Tyler Brule ile birlikte içeriklerden sorumlu olan Tuck, bize konuyla ilgili ayrıntıları verdi.

Tuck, “Büro şefimiz Chris Lord, Londra ofisine döndü çünkü partneri İngiltere’de doktoraya başladı ve tesadüfe bak ki o sırada ofisin kira kontratı sona erdi. Fakat Chris hala Türkiye hakkında haberler yapmak istiyor ve dolayısıyla hala Türkiye’de. Eğer doğru bina ve doğru aday karşımıza çıkarsa tekrar bir büro açmayı düşünebiliriz” dedi.

Derginin her yıl yaptığı “En iyi ülkeler” listesinde bu yıl Türkiye dereceye girememiş fakat özel olarak Türkiye’nin durumu okuyucuya aktarılmıştı. Laura Pitel imzalı yazıda, “Türkiye sırtını batılı müttefiklerine dönüyor fakat buna değer mi?” sorusu soruluyor. ‘Bir adım ileri iki adım geri’ başlıklı yazıda Türkiye’nin ‘soft power’ olarak da bilinen yumuşak gücünün etkisini kaybettiği belirtilirken Myanmar’da yaşanan insanlık dramına Türkiye’nin müdahale ettiğini ve bu sayede Türkiye’nin önemini hala hissettirdiğine vurgu yapıldı.