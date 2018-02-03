İtalya’da yabancılara silahlı saldırı: Yaralılar var

İtalya'nın Macerata şehrinde, bölgedeki yabancılara silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırganların boynunda İtalyan bayrağı olduğu açıklandı.
İtalya’nın merkezinde bulunan Macerata kentinde yaşanan saldırıda bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Boynunda İtalya bayrağı olan saldırganın 6 kişiyi yaraladığı iddia edilirken, yerel basın, saldırganın Afro-Amerikanları hedef aldığını aktardı.
Belediye başkanı sosyal medya hesabından bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamasını isterken, bölgede Çarşamba günü 18 yaşında bir kızın öldürülmesinden sonra şiddet dozunun arttığı iddia edildi.
Detaylar geliyor…
Son güncelleme: 16:0103.02.2018