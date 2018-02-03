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İtalya’da yabancılara silahlı saldırı: Yaralılar var

İtalya'nın Macerata şehrinde, bölgedeki yabancılara silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırganların boynunda İtalyan bayrağı olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
15:433 Şubat 2018
Haberler Dünya
İtalya’da yabancılara silahlı saldırı: Yaralılar var
İtalya'nın Macerata şehrinde, bölgedeki yabancılara silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırganların boynunda İtalyan bayrağı olduğu açıklandı.

İtalya’nın merkezinde bulunan Macerata kentinde yaşanan saldırıda bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İtalyan basını, saldırganın aşırı sağcı olduğunu yazdı.

İtalyan basını, saldırganın aşırı sağcı olduğunu yazdı.

Boynunda İtalya bayrağı olan saldırganın 6 kişiyi yaraladığı iddia edilirken, yerel basın, saldırganın Afro-Amerikanları hedef aldığını aktardı.

Macerata, ülkenin kuzeydoğusunda yer alıyor.

Macerata, ülkenin kuzeydoğusunda yer alıyor.

Belediye başkanı sosyal medya hesabından bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamasını isterken, bölgede Çarşamba günü 18 yaşında bir kızın öldürülmesinden sonra şiddet dozunun arttığı iddia edildi.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: 16:0103.02.2018
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