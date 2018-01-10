Kaliforniya’da ölü sayısı artıyor

Aşırı yağmur sonucu, toprak kaymalarının yaşandığı ve su taşkınlarının meydana geldiği ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ölü sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.

Geçen ay Güney Kaliforniya’da orman yangınıyla bitki örtüsünü sıyıran yamaçlardan kaynaklanan yağmur ve toprak kaymalarına kapılan en az 13 kişinin öldüğü 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sel taşkınları sonrasında ağaçların devrilmesi ve enerji hatlarında oluşan hasar sonrasında yolların kapandığı aktarıldı.

Acil kurtarma ekiplerinin, mahsur kalan insanları çatı katlarından kurtarmak için helikopter ve itfaiyeciler ile aralıksız çalıştıkları açıklandı.

Çoğu ölümün, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinin kuzeybatısında yaklaşık 9 bin kişilik zengin bir yerleşim bölgesi olan Montecito’da ilçesinde meydana geldiği belirtildi. Santa Barbara İlçe Sözcüsü David Villalobos, yaptığı açıklamada, “Oprah Winfrey, Rob Lowe ve Ellen DeGeneres gibi ünlü kişilere ev sahipliği yapıyor” diye konuştu. (İHA)