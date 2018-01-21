Rusya: ABD, Türkiye’yi kızdırdı

TSK'nın terör örgütleri PKK, KCK, PYD ve IŞİD'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri BakanI Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın Rus haber ajansı RIA’ya dayandırdığı haberde, Rusya Dışişleri Bakanı, ABD’yi sorumlu tuttu.

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Lavrov, “ABD’nin Suriye’deki tek taraflı hareketleri Türkiye’yi kızdırdı” açıklamasını yaptı. Kommersant’a konuşan Lavrov, “Birçok siyaset bilimci bizim neden en kötü senaryonun en iyisi olduğunu söylediğimiz ibilmek istiyor. ABD’nin bir anlaşma yapmadaki beceriksizliği ABD’nin küresel ilişkilerdeki yıkıcılığını gözler önüne seriyor. Bu İran da olabilir Suriye de olabilir ve ABD’nin Suriye’deki tek taraflı hareketleri Türkiye’yi kızdırdı” ifadesini kullandı.

Kommersant’taki röportaj hafta başında yapıldı ve Pazar günü okuyucuya sunulurken, Lavrov ABD’nin Rusya’ya yaptırım yapma olasılığının olmadığını söyledi.