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Rusya’dan Suriye’de ateşkes için kritik karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki karar tasarısına destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:47 23 Şubat 2018
Haberler Dünya
Rusya’dan Suriye’de ateşkes için kritik karar
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki karar tasarısına destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde oylanacak Suriye’deki ateşkes tasarısı öncesinde Rusya’dan kritik bir açıklama geldi. Rus yerel basını Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un bu tasarıya destek vereceğini açıkladığını duyurdu.

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Interfax haber ajansında yer alan haberde Lavrov, “Karar tasarısına destek vermeye hazırız” ifadesini kullandı. Öte yandan Elysee Sarayı’ndan kaynaklar Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel’in Putin’e bu tasarıya destek vermesi için bir mektup gönderdiğini açıkladı.

 

Son güncelleme: android-time 16:5023.02.2018
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