Son dakika haberi… Suriye İsrail jetini düşürdü!

Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağını düşürdüğü açıklandı. İsrailli yetkililer olayı doğruladı. F-16'nın düşürülmesinin ardından İsrail uçakları Şam kırsalında operasyon düzenledi. Suriye devlet televizyonuna göre çok sayıda patlama sesi duyuldu. Öte yandan İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nde roket alarmı verildi. İsrail Başbakan Netanyahu'nun, Suriye topraklarında operasyonların devam etmesi talimatını vermesinin ardından, Suriye topraklarında İran ve Suriye'ye ait 12 hedefin vurulduğu açıklandı.

Suriye’de çok sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye’de bir İsrail uçağının düşürüldüğü belirtildi. IDF tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de, İran’a ait bir insansız hava aracının ve kontrol sistemlerinin vurulduğu, operasyon sırasında İsrail uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

Uçağın İsrail topraklarına düştüğü ve 1 pilotun ağır yaralı olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye topraklarında operasyonların devam etmesi talimatını verdi.

SURİYE’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Suriye’den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail saldırganlığına karşı “birden fazla” uçağın düşürüldüğü iddia edildi. Ancak bu iddia İsrail tarafından yalanlandı.

İLGİLİ HABER İsrail'i koruyan silahın benzeri Türkiye'de! Umudumuz Hisar- A

TANSİYON YÜKSELİYOR

Sabah saatlerinde İsrail’in Suriye topraklarında bir İran İHA’sını düşürmesi ve ardından Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail F-16’sını vurmasıyla yaşanan gerilim tırmanmaya devam ediyor. Son olarak Golan Tepeleri’nde roket alarmı verildiği duyuruldu.

İsrail’in açıklamasının hemen ardından Suriye devlet televizyonunun verdiği son dakika haberine göre Şam kırsalında patlama sesleri duyuldu. Devlet televizyonu patlamaların nedenini İsrail savaş uçakları tarafından yapılan “yeni bir saldırganlık” olarak ifade etti. Ayrıca Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail uçaklarına karşılık verdiği belirtiliyor.

TEL AVİV’DE HAVALİMANI KAPATILDI

Öte yandan yaşanan çatışmalardan ötürü İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Ben Gurion havalimanı geçici olarak kapatıldı. Tel Aviv’e gidecek olan uçaklar Akdeniz üzerinde bekletiliyor.

İSRAİL: 12 HEDEF VURULDU

İsrail ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarında İran ve Suriye’ye ait 12 askeri hedefin vurulduğu ifade edildi. Hedeflerin 4’ünün İran’a ait olduğu ifade edilirken Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin de vurulduğu ifade edildi.