Sınava giren yüzde 10’luk dilimdekilerin de Anadolu lisesi şansı düşük!

Adrese dayalı lise yerleştirme sisteminde, sınava girecek ve nitelikli okullara yerleştirilecek yüzde 10’luk dilimdeki öğrencilerin de Anadolu lisesi şansının düşük olduğu belirtildi. Nitekim, halen 217 olan proje okulunun 131’i imam hatip lisesi. Büyük şehirlerdeki birçok imam hatip lisesine proje okulu olması için teklif gönderildiği belirtildi.

Adrese dayalı lise geçiş sisteminde öğrencilerin istedikleri okul türüne yerleşmemesi kaygısına sınava girecek yüzde 10'luk dilimde yer alan öğrenciler de katıldı. Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgi edinme biriminden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın aldığı bilgiye göre, Türkiye'de Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 58, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2, Din Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 131 olmak üzere toplam 217 proje okulu bulunuyor.

Bununla birlikte, yeni liselere yerleştirme sistemiyle birlikte yaklaşık 600 okula sınavla öğrenci alınacak. Bakan Yılmaz'ın açıklamasına göre, bu 600'ün içinde fen, sosyal bilimler ve proje liseler de bulunuyor. Türkiye'de 302 fen lisesi, 93 sosyal bilimler lisesi, 217 de proje okulu var. Bu okulların toplamı da 612 oluyor.

Ancak eğitimciler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 58, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 131 proje okulu olması nedeniyle sınava giren öğrencilerin, Anadolu lisesine girme şansının düşük olduğuna dikkat çekti. Fen lisesi kontenjanlarının yüzde 100 dolu olduğuna işaret eden eğitimciler, sınavla öğrenci alan ve proje okul olarak tanımlanan Anadolu lisesi sayısının düşüklüğünü, imam hatip lisesi sayısının fazla olduğunu vurguladı.

İMAM HATİPLERE PROJE OKUL TEKLİFİ

Diğer yandan, bir eğitim uzmanı da yeni yerleştirme sisteminin ardından özellikle büyükşehirlerdeki Anadolu imam hatip liselerinin proje okullara dahil edilmesi için çalışmalar başlatıldığını, çok sayıda Anadolu imam hatip lisesine proje okul olması için teklif gönderildiğini kaydetti. Böylece sınava giren öğrencilerin de neredeyse yarısının Anadolu imam hatip seçeneğiyle başbaşa kalacağını kaydeden eğitimci, “Sınava giren ve belli bir başarı düzeyini yakalayan öğrenci de istediği tercihi yapamayacak, istediği okula yerleşemeyecek” diye konuştu.

‘YENİ SINAV SİSTEMİ KAOTİK ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yeni sınav sistemi ile ilgili süreç veliler, öğrenciler ve eğitimciler açısından son derece kaotik bir şekilde devam ediyor. ‘Nitelikli okul' ifadesi üzerinden yaklaşık 120 bin öğrencinin yerleşeceği okullar meselesi de bu kaotik sürecin en temel başlıklarından. ‘Nitelikli okul’ diye ifade edilen okullar içersinde yer alacak okulların fen liseleri, proje okulları, hazırlık sınıfı olan Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar liseleri olacağı ifade edilmişti. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne bağlı 26 okul bakanlığın son açıklamasında belirtilen 600 okul içinde yer almıyor” dedi.

‘217 PROJE OKULUNUN 131'İNİ İMAM HATİPLER OLUŞTURUYOR'

Aydoğan, 217 proje okulun 131’ni imam hatip liselerinin oluşturduğuna dikkat çekerek, “2017 Eylül ayı içersinde fen liseleri, hazırlık sınıfı olan Anadolu liselerine, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerine kontenjan sınırı getirildi. Bu kontenjan sınırı üzerinden belirtilen okul türlerinin tamamı ‘nitelikli okul’ kapsamına girse dahi öğrencilerin en az yarısı imam hatip liselerine; istediği okul türüne öğrencinin yerleşememesi durumunda ise özel liselere gitmek zorunda kalacak” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER ÖZEL OKULA GİTMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR

Aydoğan, imam hatip liselerinin akademik başarı konusunda yapılan yüksek yatırımlara rağmen ilerleme gösteremediğini belirterek, “2017 üniversite yerleştirme sonuçlarında 5 imam hatip lisesi öğrencisinden ancak 1’i lisans programlarına yerleşebildi. İmam hatip liselerinin akademik başarısını arttırmayı planlayan adımlar atılmak isteniyor. Eğitimde imam hatipleştirme ile birlikte aynı zamanda koşar adım özelleştirme gerçekleştiriliyor. İstediği okul türüne yerleşemeyen öğrenciler ise özel liselere gitmek zorunda bırakılmaktadır. 2012’den bu yana özel liselere giden öğrenci sayısı 25 kat artmış durumdadır” dedi.

‘SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLARIN LİSTESİ HEMEN YAYINLANMALI’

Öğretmen kökenli milletvekili CHP'li Altay, MEB Müsteşarı Tekin'in liselere yerleştirme işlemleri için üç çember modelini açıkladığını belirterek, “Bu model gerçekçi değildir. Müsteşar tüm okulları belli standartlara getirdiklerini söylese de gerçekler bunun tam tersini söylüyor. Türk Eğitim sisteminin en temel sorunu nitelik sorunudur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ile Anadolu'nun herhangi bir kentinde bulunan Çok Programlı Anadolu Liseleri arasında hem nitelik hem nicelik açısından önemli farklar bulunmaktadır. Hatta aynı okuldaki şubeler arasında bile ciddi başarı farkı bulunmaktadır. Haziran ayında öğrencileri kaos beklemektedir. MEB sınavla öğrenci alacak okulların listesini hemen yayınlamalıdır. Proje okullarının tamamını sınavla öğrenci alan okul konumuna sokulması sınavı kazanacak çocukların neredeyse üçte birinin zorunlu tercihe gitmesine neden olacaktır” dedi.

‘3 ÇEMBERLİ SİSTEM DE SORUNU ÇÖZMEZ'

Adrese dayalı yerleştirme konusunda Bakanlığın ‘Her öğrencinin istediği okul türüne yerleşecek' iddiasını da eğitimciler gerçekçi bulmuyor. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in açıkladığı ‘3 çemberli liselere giriş sistemi'nin de bu sorunu çözmeyeceğini düşünen eğitimciler, buna neden olarak, bu çemberin içinde Anadolu, meslek ve imam hatip liseleri olduğunu, Anadolu liselerinde kontenjanların 30-35 arasında olduğuna vurgu yaptı. Her çemberde üç okul türünden bir tane olduğunu, buna karşın 5 tercih yapılmasının zorunluluğu olduğuna işaret eden eğitimciler, ilk üç tercihten sonra her koşulda istemediği bir okul türü olacağını, bu nedenle Bakanlığın verdiği sözü tutamayacağını söylüyor.