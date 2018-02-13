Gates: Hükümet iPhone’lara erişebilmeli

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Apple'ın ABD hükümeti istediği taktirde şahısların iPhone'larına erişim izni vermesi gerektiğine inandığı söyledi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, şirketlerin hükümetin serbestçe çalışmasına izin vermesi gerektiğine inandığını söyledi.

Business Insider’ın haberine göre Gates, Axios’a verdiği röportajda, “Teknoloji şirketleri görüşlerinin hükümetin görüşlerinden daha önemli olduğunu düşünmemeliler. Hükümetin bazı önemli alanlarda faaliyet gösterebilmesine dikkat etmeliler” ifadelerini kullandı.

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Söz konusu röportajda 2015 Aralık ayında yaşanan bir olayda Apple’ın FBI’a bir iPhone’na erişim izni vermemesinin hatırlatılması üzerine Gates, verilerin hükümet ile paylaşılmaması gerektiği inancına katılmadığını söyledi.