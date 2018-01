Meralara baz hançeri

Geçen yıl fabrika kurulmasına izin verilen meralara şimdi de GSM, şirketleri baz istasyonları ve haberleşmeye yönelik her türden tesis kurabilecek.

Değerli tarım, orman ve mera alanlarına yönelik hemen her gün yeni bir talan düzenlemesi çıkaran hükümet, saman ithalatını artıracak yeni bir torba yasa tasarısı hazırladı. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtilen tasarı yasalaşırsa, geçen yıl fabrikaların kurulmasına izin verilen mera alanlarına şimdi de GSM şirketleri baz istasyonları ve haberleşmeye yönelik her türden tesis kurabilecekler. Yeni düzenlemeyle birlikte et kıtlığı yaşanan ülke genelinde hayvanların yayılabileceği mera alanları daha da azalmış olacak.

TORBA ŞİMDİLİK 27 MADDE

‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' ismini taşıyan yeni torba tasarı TBMM'ye sunuldu. Tasarı Meclis'e toplam 27 madde olarak gönderildi. Ancak düzenleme torba niteliğinde olması nedeniyle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile genel kuruldaki görüşmeleri sırasında tasarıya çok sayıda sürpriz maddelerin eklenebileceği ifade ediliyor.

Hükümet en son geçen yıl kasım ayında çıkardığı torba yasayla mera alanlarına yönelik talanı genişletmiş; hayvanların otlatıldığı meralara endüstri ve teknoloji bölgelerinin kurulması, organize sanayi bölgeleri ile serbest bölgelerin de meralara doğru genişletilmesine yasal zemin sağlamıştı. Aradan henüz 2 ay bile geçmeden getirilen yeni torba tasarıyla bu sefer cep telefonu operatörü şirketler de mera talanına dahil edildi. Torba tasarının 7'nci maddesine göre, cep telefonu ve internet hizmeti veren GSM şirketleri elektronik haberleşme altyapısı için ihtiyaç duydukları tesisleri artık meralara rahatlıkla inşa edip işletebilecekler. Böylece daha önce mera alanlarının dışındaki verimsiz topraklara kurulan devasa baz istasyonları artık hayvanların otlatıldığı alanların içine yapılabilecek.

MASA, SANDALYE TEMİNAT OLACAK

Torba tasarıda yer verilen yeni bir maddeyle küçük ve orta ölçekli işletmelerle tarımsal işletmelerin bankalardan kullanacakları krediye karşılık rehin verebilecekleri taşınır malların listesi genişletildi. Yeni tasarıya göre KOBİ'ler kredi karşılığında sahip oldukları ‘her türlü' taşınır mallarıyla haklarını bankalara rehin verebilecekler. Hükümet 2016 yılında çıkardığı düzenlemeyle, bankaların kredi karşılığında kabul edeceği gayrimenkul rehinlerinin yanına menkul, yani taşınır varlıkları da eklemiş, böylece, KOBİ'lere sahip oldukları meyve ağaçlarını, hayvanları, kira gelirlerini, makine ve teçhizat, ekipman, alet, iş makineleri, tarımsal ürünlerini, ticari plakalarını, işletme unvan ve isimlerini, hatta projelerini bankalara rehin verip kredi almaları sağlanmıştı. Yeni düzenlemeyle artık liste kalktı, onun yerine her türlü taşınır malların kabul edilmesi sağlandı. Böylece örneğin işletmelerdeki masa, sandalye gibi varlıklar da bankalara rehin verilip daha kolay kredi alınabilecek.