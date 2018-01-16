Mucize kurtuluş sonrası Pegasus’tan açıklama

162 yolcunun mucize eseri burnu bile kanamadan uçaktan indiği kaza sonrası Pegasus Havayolları'ndan açıklama yapıldı. Şirket yaptığı açıklamada bakanlık tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

İşte Pegasus’tan yapılan açıklamanın tamamı:

13 Ocak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır.

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Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır.

Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız.