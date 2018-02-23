Şeker fabrikaları vatandır satılmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Şeker fabrikalarının satılması milli ekonominin tasfiyesidir’ dedi.

Perinçek, özelleştirilecekşeker fabrikaları hakkında açıklama yaptı. Perinçek şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin milli ekonominin tasfiyesi olduğunu belirterek, fabrikaların özelleştirilmesinin Türkiye'nin tarımına, hayvancılığına, sanayisine darbe olduğunu söyledi. 16 yılda 368 bin çiftçinin pancar üretiminden koparıldığını dile getiren Perinçek, “AKP, Türkiye çiftçisine darbe indiriyor, üretime darbe indirerek Şeker fabrikalarımızın özelleştirilmesi yoluyla kapatılması, vatan savunmasına darbedir. Şeker fabrikalarımız vatandır. Vatan satılmaz” dedi.