Türkiye’nin ‘Teknoloji Ödülleri’ne başvurular başladı

TÜSİAD, TÜBİTAK ve TTGV tarafından, yenilikçi ürün ve teknoloji geliştiren firmaları ödüllendirmek amacıyla 13. kez düzenlenen “Teknoloji Ödülleri”ne başvurular 12 Mart 2018'e kadar yapılabilecek. Ödülde mikro-küçük-orta ve büyük ölçekli firmaların başvurabileceği kategoriler bulunuyor.

TÜSİAD, TÜBİTAK ve TTGV tarafından, Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasının sağlanması ve yenilikçi ürün ve teknolojilerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne başvurular başladı. Ödüllere yenilikçi ürün/süreç geliştirme ve iyileştirme çalışması olan firmalar başvurabiliyor.

Yarışmada başvuru süreci 12 Mart tarihinde sona erecek. Yarışmaya başvurmak isteyen kuruluşların online başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Teknoloji Ödülleri’nde “Ürün” ve “Süreç” olmak üzere iki ayrı kategori ve her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak oluşturulan sekiz kategori ve bir büyük ödül yer alıyor. Geçmiş yıllarda yapılan yarışmalardan farklı olarak bu yıl, firmaların “Üniversite-Sanayi İş Birlikleri”ne de ödül verilecek. Yarışmada ödül töreni Ekim 2018’de yapılacak.