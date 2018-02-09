AKP’de son dakika! ‘Dün gece arandım’ dedi canlı yayında istifa etti! | Selim Temurci kimdir?

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, bugün sabah düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı. Temurci'nin istifasındaki saat ve tarih detayları gözden kaçmadı. Temurci, 8 Şubat 2015'te yapılan İstanbul il kongresi ile başkan seçilmişti. Temurci basın toplantısında "dün gece (8 Şubat) 11:00'e çeyrek kala genel merkezden arandım" dedi. AKP Genel Merkezi, Temurci'yi göreve gelmesinden tam 3 yıl sonra görevden almış oldu. Selim Temurci tarih detayına saat detayı ile cevap verdi. Gece 11:00'e çeyrek kala (22:45) istifaya davet edilen eski il başkanı emrin üzerinde tam 12 saat geçiyorken bugün sabah saat 10:45'te basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Selim Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı. Selim Temurci, “Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11:00’e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat’tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Ağırlıklı olarak metine bağlı kalacağım. Ama bazı duygularımı da paylaşacağım” dedi.

3 YILI DOLDURDUĞU GÜN ARANDI

Temurci, 8 Şubat 2015’te düzenlenen İstanbul İl Kongresinde tek aday olmuş ve 548 oydan 520’sini alarak il başkanı seçilmişti. Temurci, il başkanlığı görevini milletvekili seçilen Aziz Babuşçu’dan devralmıştı. 8 Şubat 2015’te il başkanlığına seçilen Temurci, tam 3 yıl sonra 8 Şubat 2018’de genel merkezden istifa emrini almış oldu.

Erdoğan Temurci'nin elini sıkmamıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekim ayında AKP İstanbul İl Başkanlığı'na ziyareti sırasında AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin elini sıkmadığı iddia edilmişti.

“GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA YENİ DÖNEM BAŞLADI”

“Elbette il başkanları olarak son 3 yıl sorumlukları itibarıyla çok ayrıcalıklı yere sahiptir” diyen Temurci, “3 yıl adeta ülke tarihinin yazıldığı dönem oldu. Bizler bu döneme şahitlik ettik. Genel başkan değişikliğinden sonra yeni dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bir yandan kendi içimizde büyük imtihan diğer taraftan yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri bir yere koyup çok daha fazla çalışmak zamanıydı” diye konuştu.

‘BÜYÜK BİR ONURLA VE İTİBARLA AYRILMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİM’

Selim Temurci, ” Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Zor bir dönem de 3 genel başkanla çalıştım. 3 yılı birlikte geçirdik” ifadelerini kullandı.

Temurci sözlerini, “Bizim davamız rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davadır. Davamız bizim hayatımızdır, davamız bizim geleceğimizdir. AK Parti Teşkilatları olarak yeni bir imtihanla karşı karşıyayız. Kişisel hukukların, dava hukukun korunması, bu süreçlerin partimiz adına zaferler sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir. Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı. Birilerinin adamı değil, tüm kardeşlerimizi kucaklayarak bu davanın adamı olmak bizim misyonumuz olmuştur. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İl Başkanlığı görevinden onurla ayrılıyorum” şeklinde tamamladı.

BASIN KURULUŞLARINA JET DAVET

Öte yandan AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkililerinin, sabah erken saatlerde, haber ajansları başta olmak üzere basın yayın kuruluşlarını “İl başkanımız çok önemli bir açıklama yapacak” diye davet ettikleri öğrenildi.

‘8 ŞUBAT 2015’TE SEÇİLMİŞTİ

AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresi, 8 Şubat 2015’te dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılmış AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Selim Temurci, seçime tek aday olarak girmişti. Temurci, 548 delegenin 520’sinin oyunu alarak, AKP İstanbul İl Başkanı olmuştu.