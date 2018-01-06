Aydın Boysan kimdir? Mimar ve gazeteci Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti. İşte ünlülerin Boysan paylaşımları

Türkiye renkli bir ismi daha kaybetti. Mimar ve gazeteci Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Boysan kimdir? Ölüm nedeni ne? Kariyerindeki yapılar hangileri? Ünlülerin Aydın Boysan'ın vefatı sonrası paylaşımları ve hakkında bilinmeyenler...

Bir son dakika vefat haberi de Aydın Boysan'dan geldi, renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında Ulus'taki evinde hayatını kaybeden Aydın Boysan kimdir? İşte sevilen isim Aydın Boysan'ın hayat hikayesi

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

17 Haziran 1921’de İstanbul’da doğan mimar ve gazeteci olan Aydın Boysan kimdir? Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu (1984-1993). Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

MİMARLIK KARİYERİ BOYUNCA TASARLADIĞI YAPILAR

Hakkâri vilâyet konağı (ilk projesi).

Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul.

Sütlüce’deki Arçelik binası.

Arçelik Çayırova Fabrikası, İstanbul, 1967

Nasaş Alüminyum Tesisleri, Gebze-Kocaeli[3]

Turistik Otel Termal, Uludağ-Bursa

Eczacıbaşı binası (Şimdi yıkıldı, yerinde Kanyon Alışveriş Merkezi var).

İpekkağıt Karamürsel yapısı.

Orhangazi Döktaş binası.

Çorlu Aymar binası.

Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi.

Çatalca'daki Nesin Vakfı binaları restorayonu.

AYDIN BOYSAN’IN KİTAPLARI

Mizah Paldır Güldür

Yangın Var

Umut Simit

Yalan

Oldu mu Ya!

Fısıltı

Dostluk

Aldanmak

Söylesem Bir Türlü

Dünyayı Severek

Yollarda

Uzaklardan

Yıl 2046 Uzay Anıları

İstanbul Esintileri

Leke Bırakan Gölgeler

Yaşama Sevinci

Sev ve Yaşa

Damlalar

Zaman Geçerken

Aynalar

Yüzler ve Yürekler

Felekten Bir Gün

İstanbul'un Kuytu Köşeleri

Neşeye Şarkı

Nereye Gitti İstanbul?

Merak Uyanınca

Uzun Yaşamanın Sırrı

Hayat Tatlı Zehir

Ayıp Olmadan

Şerefe

Binbir Yaşam Sahnesi

Yıldızlardan Bile Uzaklarda

Bir Ömür yetmiyor

Ne Hos Zamanlardi