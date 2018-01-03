Bank Asya hissedarlarına operasyon

İSTANBUL Polisi, Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin yönetimde söz sahibi olan A Grubu hissedarlarından 68'inin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) üyelerine yönelik operasyon sabah saatlerinde başladı. Operasyonun hedefinde, Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin A Grubu 68 hissedarı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 2’sinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mali Polis, İstanbul ve 8 ilde başlatılan eşzamanlı operasyonda 66 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Mali Polisin hedefindeki A Grubu 66 hissedarın, Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan kişiler olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararının yanısıra bazı adresler için arama kararı bulunduğu belirtildi.