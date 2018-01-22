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Bursa’da apartman inşaatında toprak kaydı risk altındaki 10 ev boşaltıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman inşaatının temel kazma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda yıkılma tehlikesi yaşayan 10 ev belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Duvarları yıkılan ve çatlaklar oluşan evlerde yaşayan yaklaşık 35 kişi tahliye edildi. 

22:5122 Ocak 2018
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Bursa’da apartman inşaatında toprak kaydı risk altındaki 10 ev boşaltıldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartman inşaatının temel kazma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda yıkılma tehlikesi yaşayan 10 ev belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Duvarları yıkılan ve çatlaklar oluşan evlerde yaşayan yaklaşık 35 kişi tahliye edildi. 

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 1 ay önce temeli atılan 5 katlı bir apartmanın inşaatı sırasında, akşam saatlerinde yağmurun da yağması ile toprak kayması meydana geldi.

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İnşaatın 20 metre yukarısında bulunan müstakil evlerde ve 3 katlı apartmanların bahçelerinde göçük meydana geldi. Evlerin duvarlarının yıkılması ve çatlaması üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, yıkılma tehlikesi bulunan 10 evi mühürledi.

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Evlerde yaşayan yaklaşık 35 kişi tahliye edildi. Evlerini boşaltan mahalle sakinleri, kısa sürede eşyalarını toparlayak yakınlarına ve kiraladıkları evlere yerleşti.

DHA

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Son güncelleme: 22:5822.01.2018
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