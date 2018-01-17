Dicle Nehri’ne ıslah için ilk neşter vuruldu

Diyarbakır kent merkezinden geçen Dicle Nehri için tarihte ilk kez ıslah projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında; yatağı bozulan, adacık ve çalılar nedeniyle bazı bölgelerde neredeyse görünmez halen gelen nehrin 21 kilometrelik bölümü, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleriyle temizleniyor. DSİ Diyarbakır 10'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, proje tamamlandığında Dicle'nin düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmuş olacağını söyledi.

Türkülere konu olan ve geçtiği topraklara bereket veren Dicle Nehri’nin Diyarbakır kent merkezinden geçen yatağına tarihte ilk kez neşter vuruluyor. Bilinçsiz su kullanımı, yatağından kum alınması nedeniyle son yıllarda adacıkların oluştuğu ve çalılardan görünmeyen Dicle Nehri yeniden ortaya çıkarılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Dicle Vadisi Projesi’nin alt projelerinden biri olan Dicle Nehri Yatak Düzenleme Projesi kapsamında, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Türkiye’nin değişik illerinden getirilen makinelerle ıslah çalışmaları devam ederken, projesinin nehir yatağının 21 kilometrelik kısmını kapsadığı belirtildi. Dicle Nehri’nde yapılan ıslah çalışmasıyla, ilk etapta, Silvan Köprüsü’nün Demiryolu Köprüsü çıkışına kadar olan 5 kilometrelik bölümü temizlenecek ve nehir yatağı ortaya çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca, nehrin kıyısında setler de oluşturuluyor.

Proje ile ilgili bilgi veren DSİ Diyarbakır 10’uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarının verdiği talimatları doğrultusunda Dicle Nehri’nin 21 kilometrelik bölümünde çalışması başlattıklarını söyledi. Gökyel, “Bu toplu makine çalışması, Dicle Nehri’nin üzerinde yer alan Silvan Köprüsü 5 kilometre membasında başlayacak, Ongözlü Köprü’yü geçerek Demiryolu Köprüsü’ne kadar devam edecek. Bu çalışmalarımız birkaç eteptan ibarettir. İlk etabımız Silvan Köprsü ile Üniversite Köprüsü arasındaki ilk 4 kilometrelik kısımda toplu makine çalışmamızı başlattık. Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gelen makinelerimizle hummalı bir çalışmaya başladık. Bu çalışmayla Dicle Nehri’nde oluşan adacıklar ve pis görüntüler ortadan kaldırılıp, Dicle Nehri’nde yatak temizliği yapılarak ve sağlı sollu setlerle güzel bir görüntü oluşturulacak” dedi.

DSİ Bölge Müdürü Gökyel, çalışmanın ilk amaçlarından birinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Dicle Vadisi Projesi’ne altyapı hazırlamak olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz bu projeye altlık hazırlamaya çalışıyoruz. Bu altlık için de ilk 4 kilometrelik kesimde çalışıyoruz. Taban genişliği 150 metre olan, ağız genişliği 170 metreyi bulacak yatak oluşturmaya çalışıyoruz. Dicle Nehri içerisindeki yatağın temizlenip, vatandaşların atmış olduğu çöpler, birikintiler, adacıkların ortadan kaldırılması sağlanıyor. Bir set de yapıyoruz. Taş tahkimatını yaparak işi sonlandırmayı hedefliyoruz. Amacımız bu doğal güzelliği ortaya çıkarmaktır. Bu projenin tamamlanmasıyla vatandaşlar için rekreasyon alanları oluşacak. Çalışmalar sonucunda parklar ve bahçeler oluşacak. Böylesi bir çalışmayı Bakanımızın talimatıyla Cizre Nehri üzerinde de yapmıştık. Yaptığımız bu çalışmayla vatandaşlarımızın gezebileceği ortamlar oluşturduk. Aynı amaç doğrultusunda Dicle Nehri’nde var olan güzelliği daha net ortaya çıkaracağız. Temel sebeplerimizden biri de taşkını önlemektir.” (DHA)