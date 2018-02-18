e-Devlet soyağacında daha geri tarihlere nasıl gidilir? e Devlet soyağacı sorgulama…

E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. Bir süre önce tamamlanan çalışmaların ardından e-Devlet soyağacı sorgulama yeniden açıldı ve büyük ilgi gördü... Yurttaşlar geçen haftadan bu yana e Devlet kapısının soyağacı uygulamasında sorgulama nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte e-Devlet soyağacı sorgulama detayları...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve e-Devlet iş birliği ile vatandaşlar soyunu öğrenmiş oldu. Sorgulama yapmak isteyenler “e Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır?” sorusuna cevap arıyor. e-Devlet soyağacı sorgulama sistemine dair detaylar haberimizde…

SOYAĞACI SORGULAMADA DAHA GERİLERE NASIL GİDİLİR?

Vatandaşlar günlerdir e-Devlet kapısının uygulamaya koyduğu soyağacı sorgulama hizmeti ile yatıp kalkıyor. Aile tarihini araştıran ve 1300’lü yıllara kadarki kayıtlara ulaşan Kayserili Araştırmacı Hayri Şişlioğlu, daha geri tarihlere kadar soyağacı bilgisine ulaşılabileceğini söyledi. Aile tarihini merak ederek çıktığı bu yolda araştırmalarının 10 yıldır sürdüğünü belirten Şişlioğlu, soy izini 1300’lü yıllara kadar sürebilmesinin yanı sıra, Şeyh Edebali’nin Kayseri bağlantısını ortaya çıkardığını ve Edebali’nin büyük dedesinin Abdülkadir Geylani olduğu bilgisine ulaştığını da söyledi. Şişlioğlu, e-devletin verdiği bilgilerden daha ötesine gitmek isteyen vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

“Türkiye’de ilk resmî nüfus sayımı 1904 yılında yapılmaya başladı. E-devlette bu tarih itibariyle hayatta olan büyüğünüz ne zaman dünyaya gelmişse o yıllara kadar gidebiliyorsunuz. Örneğin dedeniz 1904 yılında 80 yaşındaysa, e- devletteki nüfus kayıtlarında 1840’lı yıllara kadar ulaşabileceksiniz. Ancak insanlar istiyorlar ki bu yıllardan daha önceye de gidebilelim. Daha önceye gidebilirler, bunun için de tapu kayıtlarına girmeleri gerekiyor. Çünkü Osmanlı tapu kayıtları ortalama 1850’lerden itibaren tutulmuştur. Dolayısıyla bu vesileyle iki kuşak daha önceki büyüklerini ortaya koyma imkanları doğuyor. Bunun için de tapu kurumlarına müracaat edecekler. 1985 yılından itibaren Özal döneminde insanların devlet arşivlerinden araştırma yapmasına izin verilmiş; bu çerçevede dilekçe ile müracaat edildiğinde tapu kurumları da kendilerine yardımcı olabilecektir. Ondan daha gerisine gitmek isterlerse de, hemen hemen her şehrin eski mahkeme kayıtları yani şer’iyye sicilleri tutulmuş, bunları araştırmaları gerekiyor. Örneğin, Kayserininki yakın tarihe kadar Ankara Milli Kütüphane’de idi, daha sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne geçti. Ben araştırmalarımı Milli Kütüphane’de yaptım. Eğer bir ipucu yakalanırsa çok daha geriye gitmek de mümkün olabilmektedir. Ancak bu yolda sabırlı olmaları gerektiğini bilmelidirler.”

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI

ADIM ADIM ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA

TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e Devlet Kapısı'na girdikten sonra karşınıza çıkan ekranda arama butonun olduğu yere ilgili aramayı yazmalısınız ve üzerine tıklamalısınız.

Açılan sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda soy ağacı bilgilerini inceleyebilirsiniz. Sıralama eskiden yeniye göre yapılmıştır.

Ayrıca açtığınız anda sonuca ulaşamadıysanız sistem sizi bekleme listesine eklemiş demektir. O zaman karşınıza çıkacak olan ekran aşağıdaki gibidir.

Not: Vatandaşlardan bazıları ise Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durum ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.