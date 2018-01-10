FETÖ’cü eski pilot işlettiği kumpircide yakalandı

Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında aranan eski bir pilot, kendisi gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen diğer pilotlarla işlettiği kafede yakalandı. Örgüt abisi tarafından deşifre edilen eski F-16 pilotu tutuklandı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan Türk Yıldızları eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Ş.Ç. ile F-16 pilotları Kurmay Binbaşı A.C., Kurmay Yüzbaşı M.Ç. ve Kurmay Üsteğmen Levent Yağız, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edildi. M.Ç. darbe kalkışması soruşturmasında tutuksuz yargılanmaya devam ederken eski pilotlardan Levent Yağız'ın FETÖ üyesi olduğu mahrem abisinin ifadesiyle ortaya çıktı.

Levent Yağız'ın Hava Harp Okulu 3. sınıfta ve İzmir uçuş okulunda bağlı olduğu asker abileri belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Yağız, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında birlikte görev yaptığı Türk Yıldızları eski filo komutanı Ş.Ç. ve diğer iki F-16 pilotuyla merkez Selçuklu ilçesinde açtıkları kumpir ve waffle satışı yapan kafede yakalandı. Örgüt üyesi pilotları ve bağlantılarını gizleyen Levent Yağız polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 28 Aralık 2017’de tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi yakınlarında öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye işletme açan 4 pilot işyerinde satış yaparken de görüntülendi.

(İHA)