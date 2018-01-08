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Fikri Sağlar: İktidar ittifaka ‘evet’ demiyor

MHP Lideri Bahçeli'nin 2019 seçimleriyle ilgili ittifak açıklamaları, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile AKP'li Mehmet Metiner arasında tartışma yarattı.

22:458 Ocak 2018
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Fikri Sağlar: İktidar ittifaka ‘evet’ demiyor
MHP Lideri Bahçeli'nin 2019 seçimleriyle ilgili ittifak açıklamaları, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile AKP'li Mehmet Metiner arasında tartışma yarattı.

İki milletvekili CNN Türk’te yayınlanan programda bir araya geldi.

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Türkiye ve 2019 seçimlerinin masaya yatırıldığı programda ittifak tartışması yaşandı. Konuklardan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ittifak çağrısına dikkat çekti ve iktidarın MHP’nin bu çağrısına ‘evet’ demediğini söyledi.

 

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in “İttifaka açığız” itirazı üzerine Sağlar, “Bunu siz söylüyorsunuz. Partinizin bir yetkilisi söylemiyor. Ne grup başkan vekillerinden ne de parti sözcüsünden bir cevap gelmiyor. Aylardır Bahçeli ittifak yapmak istiyor. Ancak AKP bu teklife gülümseyerek bakıyor” cevabını verdi.

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