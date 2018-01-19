Hamile çocuklarla ilgili 2 hastane çalışana dava açıldı

İstanbul'da bir hastanede çocuk yaşta hamile kalanlarla ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan skandalı bildirmeyen 2 hastane personeli hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 115 çocuğun hamile kaldığı iddiaları sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hastanede çalışan 2 kişi hakkında kamu davası açıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yaşanan skandalla ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin de sabah saatlerinde açıklamalarda bulunmuştu. 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği’nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt veren Vali Şahin, “Şu an bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor” demişti. Şahin, “Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır” ifadelerini kullanmıştı.