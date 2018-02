Helin’in davasında skandal! Yanlış sanık geldi…

İstanbul Pendik’te, sosyal medya hesabında ‘Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum’ diye yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i 13 Ekim 2017’de pompalı tüfekli öldüren,2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Mustafa Yetgin bugün Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Ancak bu cezaevinden yanlış sanığın getirilmesi yüzünden gerçekleşemedi. İşte trajikomik olayın detayları...

Sosyal medya hesabında ‘Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken, 13 Ekim 2017 tarihinde pompalı tüfekle katledilmişti.

2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı Mustafa Yetgin bugün ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava, cezaevinden farklı bir sanığın getirilmesi sonucu yapılamadı. Cezaevinde tutuklu Murat Yetgin yerine başka bir suçtan tutuklu Murat Yetkin isimli bir hükümlünün adliyeye getirildiği ortaya çıktı.Durumu tutanakla kayda geçiren mahkeme heyetinin duruşmayı ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor…

VEKİLLER VE ÖRGÜTLER ADLİYEYE GELMİŞTİ

Dava öncesi babası Nihat Palandöken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Kadın Meclisleri üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasında, “Helin için adalet istiyoruz” denildi. Açıklama sırasında sık sık “Helin için sessiz kalmayacağız”, “Başka Helinler olmayacak” ve “Helin Palandöken ölümsüzdür” sloganları atıldı.

‘PEYNİR EKMEK GİBİ SİLAH SATILIYOR'

“Bizim acımız son olsun” diyen baba Nihat Palandöken, şunları söyledi: Kızım hayatının baharında bir katil tarafından acımasızca katledildi. 127 gündür acımız hiç dinmedi. Helin bir daha gelmeyecek bunu biliyoruz. Bizim acımız son olsun istiyoruz. Her yerde peynir ekmek gibi silahlar satılıyor. Bireysel silah terörü son bulsun.

‘HELİN İÇİN BURADAYIZ'

Kadınları ezen zihniyetin erkek şiddetini ödüllendirdiğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi “Bugün bireysel silahlanma ve erkek şiddetine kurban verdiğimiz Helin kardeşimiz için, Helin canımız için buradayız. Helin, o şiddete maruz kalan ve hayatını kaybeden tek mağdur değil. Daha katili ceza almadan, o günden bugüne en az 100 kadınımızı daha kurban verdik, bunu biliyoruz. Kadınları ezen, ötekileştiren, yok sayan, eve tıkan zihniyetin, erkek şiddetini ve bireysel silahlanmayı nasıl ödüllendirdiğini hep birlikte görüyoruz ve şahit oluyoruz” dedi.

‘KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURALIM'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Kadına yönelik şiddete karşı dik durmak, mücadele etmek her insanın, her adalet arayışçısının görevidir. Kadına karşı şiddete dur demek için yaşamı savunmalıyız. Medeni Kanunumuzun kabul edilişinin yıl dönümü olması sebebiyle iktidara sesleniyorum; kadınlara yönelik şiddetten ve cinayetlerden dolayı meclise vermiş olduğumuz kanun teklifinde, hiçbir indirimden yararlanmasın bu caniler. Bunu bir an önce yasalaştıralım. Kadın cinayetlerini durduralım. Helin'e adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kadın Meclisleri üyesi Dürdane Adıgüzel ile Beyza Aksu tarafından yapılan açıklamada ise, “Mustafa Yetgin'in hiçbir indirim uygulanmadan hak ettiği cezayı almak için adalet mücadelesini sürdüreceğiz” denildi.