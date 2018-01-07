IŞİD’in kanlı İstanbul planında PKK silahları!

İstanbul'da geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Bayramı’nda kanlı eylem planlayan, TEM Polisi’nin zamanında müdahalesi ile yakalanan IŞİD’li teröristlerin, silahlarını PKK’lı bir teröristten aldıkları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Arnavutköy'de 27 Ekim gecesi iki adreste yangın meydana geldi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri evlerden birinde 29 piknik tüpü ve benzin dolu bidonlar buldu. Diğerinde ise kimyasal fark edildi. Durum polise bildirilince, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. TEM ekipleri evlerde bomba düzenekleri olduğunu fark edince alarma geçildi. Tüm ekiplerin izinleri iptal edildi. Çalışmalarda, şüphelilerin Sezgen ve Mücahit Ş. çiftiyle Hatice ve Can Y.çifti olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin terör örgütü IŞİD adına eylem yapmayı planladıkları belirlendi.

56 BOMBA DÜZENEĞİ

Araştırmalar şüphelilerin Bayrampaşa'da bir AVM'de kanlı eylem planladıklarını ortaya koydu. TEM ekipleri, AVM'de düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalamayı başardı. Şüphelilerin, otomobilde yapılan aramalarda, 56 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, 4 canlı bomba yeleği ile 2 tabanca ele geçirildi. Teröristlerin AVM'ye bıraktıkları mikrodalga fırınlarda da bomba ele geçirildi. TEM ekipleri, 4 aşamalı saldırı planlayan şüphelilerin yakalanmasıyla, yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

İstanbul TEM Şube'de sorgulanan teröristler mahkemece tutuklanırken, bombaları, yurtdışında patlayıcı eğitimi alan Can Y.'nin hazırladığı ortaya çıktı. Malzemeleri ve ele geçirilen tabancaları ise Mücahit Ş.'nin edindiği anlaşıldı. Silahların izini süren polis, Mücahit Ş.'nin tabancaları Gaziosmanpaşa'da Ferhat K. isimli bir tanıdığı vasıtasıyla Abdulmenaf U.'dan aldığını ortaya çıkardı.

PKK'LI ÇIKTI

Ferhat K.'yı geçtiğimiz Kasım Ayı'nda gözaltına alan TEM Polisi, diğer şüpheliyi de 2 hafta önce Gaziosmanpaşa'da yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Abdulmenaf U.'nun terör örgütü PKK'nın 2015'te başlattığı çukur eylemlerinde yer aldığı öğrenildi. Şüphelinin Gaziosmanpaşa'da vatandaşların üzerine atmaya çalıştığı bombanın kendi elinde patladığı öğrenildi. Parmakları kopan PKK'lı Abdulmenaf U., terör örgütü IŞİD'e yardım ve yataklık suçlamasıyla aracılık yapan Ferhat K. ile birlikte tutuklandı.