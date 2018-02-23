İstanbul’da korkunç olay! Fatih’te 80 yaşındaki yaşlı kadın bıçaklanarak öldürüldü

Fatih’te 80 yaşındaki yaşlı bir kadın, evinde bıçaklanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının kolunda bulunan beş bileziğin kayıp olduğu belirlenirken, polis yaşlı kadını eve giren hırsızın öldürdüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Fatih, Ayvansaray Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, öğle namazı için evinden ayrılan Hasan Kaya, geriye döndüğünde eşi Hüsniye Kaya'nın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hasan Kaya, ilk şoku atlattıktan sonra durumu komşularına haber vererek yardım istedi. Kaya’nın yardımına koşan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 80 yaşındaki Hüsniye Kaya'nın sırtından bıçaklandığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Hüsniye Kaya'dan yaşam belirtisi alan sağlık ekipleri yaşlı kadını çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hüsniye Kaya'nın damadı Ali Oruç, ''Şuan tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Kayınpederim camiden geldiğinde eşinin yerde yattığını görüyor. Müdahale etmeye çalışıyor, çevreden yardım istiyor. Yukarıdan komşular gelir yardım ediyor. Kayınvalidemin kolunda bilezikleri vardı, onları aldılar sanırım. Ancak kayınvalidem yabancılara kapıyı açmayan bir insandı. Biz bile geldiğimizde dışarıya bakar öyle kapıyı açardı. Nasıl oldu da içeri girdiler anlamıyorum'' diyerek yaşanan olayı anlattı.

Hüsniye Kaya'nın bıçaklandığını öğrenen aile sakinleri ise gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri ise yaptıkları ilk incelemelerde bıçaklanan yaşlı kadının kolunda bulunan 5 adet bileziğin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler bıçaklanma olayının hırsızlık amacıyla eve giren şüpheli ya da şüpheliler tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde dururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA