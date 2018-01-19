İYİ Parti’li Türkşen: Bir gece geleceğiz diyerek olmaz!

Halk TV’de ekranlara gelen Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk olan İYİ Parti’nin kurucularından, Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen Türkiye’nin Afrin’e planladığı operasyonu değerlendirdi. Türkşen, “Doğru karar verilmediği sürece Afrin’de başarı elde etmek zor” dedi

Kardak kayalıklarında silah arkadaşlarıyla kahramanlık destanı yazan İYİ Parti kurucularından emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, katıldığı Halk Arenası programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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“DOĞRU HAREKET ETMEZSENİZ…”

İYİ Parti’li Türkşen; “Politikacıların vermiş olduğu yanlış kararların cezasını biz askerler çekeriz. Dolayısıyla siyasetçilerin son derece sorumlu olması lazım. O bölgede bir güvenlik zafiyeti vermemeliyiz. Ancak siz orada doğru hareket etmezseniz orada askeri bir başarıyı zor elde edersiniz” dedi.

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