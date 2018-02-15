CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ameliyat oldu | Son dakika haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ani bir kararla hastaneye yattı ve idrar yollarındaki rahatsızlık nedeniyle müdahale edilerek tedaviye alındı. Kılıçdaroğlu'nun bir süredir idrar yolları problemine bağlı olarak tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde müdahaleye karar verdikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu saat 15:30 sıralarında taburcu edildi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan "Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Kendisini Salı günü kürsüde görebileceğiz" dedi.

Ankara'daki özel bir hastanede tedavi edilen Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuyla ilgili CHP Genel Mertkezinde de bir açıklama yapıldı. Açıklamada “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara’daki özel bir hastanede idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. TABURCU OLDU Kılıçdaroğlu saat 15:30 sıralarında taburcu edildi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan “Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Kendisini Salı günü kürsüde görebileceğiz” dedi.