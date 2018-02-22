Kırıkkale’de dogalgaz patlaması: 10 yaralı

Kırıkkale´de doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi.

Gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekipler doğalgazı kesti. Akşam saatlerinde ise doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Binada ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Patlama anında sokakta bulunan bazı araçlarda da hasar oluştu.

Yaralılardan 8’i yüksek İhtisas Hastanesi´ne. 2’si de Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olaydan sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

İncelemelerin ardından açıklama yapan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, yaşanan olayın ana hatlardan kaynaklanmadığının sadece apartmanın bir dairesindeki sıkışmadan yaşandığının tahmin edildiğini söyledi. Vali Haktankaçmaz, tedbir olarak ana hatlarda da doğalgazı kestiklerini ve gerekli araştırmanın devam ettiğini dile getirdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA