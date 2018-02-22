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Kırıkkale’de dogalgaz patlaması: 10 yaralı

Kırıkkale´de doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

android-time 03:19 22 Şubat 2018
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Kırıkkale’de dogalgaz patlaması: 10 yaralı
Kırıkkale´de doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekipler doğalgazı kesti. Akşam saatlerinde ise doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Binada ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Patlama anında sokakta bulunan bazı araçlarda da hasar oluştu.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yaralılardan 8’i yüksek İhtisas Hastanesi´ne. 2’si de Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Olaydan sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

İncelemelerin ardından açıklama yapan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, yaşanan olayın ana hatlardan kaynaklanmadığının sadece apartmanın bir dairesindeki sıkışmadan yaşandığının tahmin edildiğini söyledi. Vali Haktankaçmaz, tedbir olarak ana hatlarda da doğalgazı kestiklerini ve gerekli araştırmanın devam ettiğini dile getirdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

 

Foto: İHA

Foto: İHA

Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Son güncelleme: android-time 04:5022.02.2018
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