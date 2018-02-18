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Man Adası belgeleri hakim tayin ettirdi

CHP Milletvekili Gürsel Tekin’den şok iddia: Man belgeleriyle ilgili tazminat davalarına bakan 3 mahkemenin 3 hakimi de başka mahkemeye atandı.

Zeynep GÜRCANLI
02:4918 Şubat 2018
Haberler Gündem
Man Adası belgeleri hakim tayin ettirdi
CHP Milletvekili Gürsel Tekin’den şok iddia: Man belgeleriyle ilgili tazminat davalarına bakan 3 mahkemenin 3 hakimi de başka mahkemeye atandı.

Man Adası'yla ilgili iddialar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada banka dekontlarını gösterip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'nda kurdukları şirkete para transferi yaptığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu Mecls'te banka dekontunu böyle göstermişti.

Kılıçdaroğlu Mecls'te banka dekontunu böyle göstermişti.

‘O BELGELER GERÇEK'

Bu iddia Erdoğan tarafından yargıya taşındı. Mahkeme süreci devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Tekin, belgeleri açıklayan Kılıçdaroğlu'na karşı Erdoğan ve yakınlarının açtıkları tazminat davalarına bakacak mahkemelerde görevli olan hakimlerin değiştirildiğini öne sürdü. Tekin, şöyle dedi: “Sayın Erdoğan, yakınlarıyla beraber tazminat davaları açtı. Sayın Genel Başkan'ın değil kendi evini, CHP Genel Merkez binasını bile satsa ödeyemeyeceği miktarlarda tazminat istendi. Man Adası belgelerinin gerçek oldukları ceza davasında savcı tarafından kesinleşti. Ardından tazminat davalarına bakan üç mahkemenin üçünün de hakimleri başka yerlere atandı.”

Gürsel Tekin

Gürsel Tekin

Görev yeri değişen hakimlerden birinin, atanmasıyla ilgili idare mahkemesine şikayette bulunduğunu anlatan Gürsel Tekin, “İdare mahkemesi o hakimin talebini haklı buldu. Ancak onu geri atarken, ilk tayin olduğu mahkemeye değil, aynı bölgede Man Adası tazminat davalarına bakmayan başka bir mahkemeye atadı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Man Adası belgeleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

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