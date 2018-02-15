Şehit eşi öğrencilerinin mektuplarını Genelkurmay’a yolladı

Diyarbakır’da geçen yıl teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan özel harekatçı Tamer Aktaş’ın öğretmen eşi Fatma Aktaş, öğrencilerinin Afrin kahramanlarına yazdıkları duygu dolu mektupları Genelkurmay’a gönderdi.

Trabzon Akçaabat'taki TOKİ Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan Fatma Aktaş, “Şehit polis Tamer Aktaş'ın eşiyim. Öğrencilerimin Mehmetçik için yazdıkları mektupları komutanlarımızla paylaşmak istedim” dedi.

“BU MEKTUBU UMARIM OKURSUNUZ”

6-D sınıfı öğrencilerinden Mina Derin Bektaş, “Bu mektubu umarım okursunuz. Sizi mutlu görmek en istediğimiz şey” diye başladığı mektubunda ‘'Sizin canınız yandığında bizler kahroluyoruz, vatanımız size emanet. Allah sizi başımızdan eksik etmesin'' diye yazdı. Zümra Çakmak adlı öğrenci de mektubunda, ‘' “İnşallah birlik ve beraberlik içinde düşmanlarımızı püskürteceğiz'' dedi. Bir öğrenci de üzerine şehit özel harekatçı Tamer Aktaş'ın adını yazdığı ve füze resmi çizdiği mektubunda, şehit askerlerin isimlerini de sıraladı. Kalp resmiyle süslediği mektubunu, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ifadeleriyle bitirdi.