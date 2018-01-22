Son dakika haberi… Zeytin Dalı Harekatı’ndan acı haber! Çatışmada 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis’in Gülbaba köyü güneydoğusunda YPG ve İŞİD’li terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis’in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP’E GETİRİLDİ
Şehidin cenazesi, ambulansla Kilis’ten Gaziantep’teki Adli Tıp Kurumuna getirildi.