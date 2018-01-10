SRC belgesi başvuru detayları… e-Devlet’ten SRC belgesi nasıl alınır?

Ticari araç sürücüloerinin almak zorunda olduğu SRC belgesinin nasıl alınacağına dair sorular birçok vatandaş tarafından merak ediliyordu ve bu konuda büyük bir kolaylık geldi. SRC belgesi almak isteyen adaylar bu belgesi internet üzerinden e-Devlet'ten alabilecek. SRC belgesinin internetten alınmasıyla birlikte ödenecek olan ücretlerde de düşüş meydana gelecek. SRC belgesi e-Devlet'ten kaç liraya alınacak?

e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere bir yenisi daha eklendi, SRC belgesi almak isteyen vatandaşlar basitçe e-Devlet üzerinden SRC belgesi başvurusu yapabilecek. SRC belgesi geçmişte 45 güne kadar uzayan süreçlerde alınabiliyordu ancak yeni sistemle beraber bu süre dakikalara kadar düşecek. Başvuru için ödenen ücret ise 40 liradan 20 liraya düşecek.

SRC BELGESİ E-DEVLET’TEN NASIL ALINACAK?

E-devlet’e giriş yaptıktan sonra gerekli alanlar doldurularak SRC belgesi alınabilecek. Aşağıdaki link üzerinden SRC belgesinin e-Devlet yönlendirmesine ulaşabilirsiniz.

SRC BELGESİ E-DEVLET LİNKİ

SRC BELGESİ NEDİR?

SRC belgesi, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak isteyen tüm ticari araç sürücülerinin almakla yükümlü oldukları bir belgedir. Bir başka açıklamayla karayolu taşımacılığı yapacak olan tüm sürücüler mesleki yeterlilik belgesi olarak da bilinen SRC belgesini almak zorundadır. Bu belgeyi kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs, otobüs, çekici gibi ticari araç kullanan şoförler alır.