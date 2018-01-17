Türk Telekom’un yerine 155 odalı otel yapılıyor

İstanbul Gayrettepe’deki Türk Telekom Genel Müdürlük binası yıkıldı. Şişli ilçesi sınırlarında kalan binanın yerine 155 odalı otel yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk başvuru yapıldı. Otel projesinin bedeli 32 milyon 920 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca İnşaat tamamlandıktan sonra otele tadilat yapılarak 45 oda daha ilave edilebilecek.

Türk Telekom Genel Müdürlük binasını 2015 yılında 85 milyon TL'ye satın alan Karamancı Turistik Tesisler A.Ş. tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan “Melas İstanbul Otel” proje tanıtım dosyası, İstanbul Valiliği tarafından uygun bulunarak 16 Ocak günü Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre genel müdürlük binasının yerine yapılacak otel için Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından 19 Haziran 2017'de verilen imar durum belgesinde yükseklik şartları 39 metre ve 11 kat olarak belirlendi. Proje tanıtım dosyasında yer verilen otelin mimari projesine göre yapı; 5 bodrum kat, zemin üstüne 10 kat ve çatı arasından oluşacak.

5 BİN 499 METREKARE İNŞAAT… 155 ODALI…

“Melas İstanbul Otel” projesinin yükseleceği parselin büyüklüğü 2 bin 200 metrekare. Arazi için verilen 2.5 inşaat hakkı ile toplam 5 bin 499 metrekare inşaat yapılması planlanıyor. Proje tanıtım dosyasında, daha önce parselde yer alan işyerlerinin yıkıldığı arazinin boş durumda olduğu belirtilerek yerine yapılacak otel hakkında şu bilgiler verildi: “Otel 155 oda olacak şekilde inşa edilecek olup, işletmeye alındıktan sonra müşteri talepleri doğrultusunda eğer avantajlı olacağı düşünülürse ilave inşaat yapılmadan mevcut oda ve muhtelif mekanlarda tadilat yapılarak 45 oda ilavesi yapılacaktır. Proje alanı, İstanbul Çevre Yolu'na 11 metre mesafede yer almaktadır. Projenin yer alacağı arazinin merkezi konumu, ulaşım rahatlığı, çevrenin yüksek ticari potansiyeli, müşteri celbi ve reklam kabiliyetinin projenin değerini arttıracağı düşünülmektedir. Proje bedeli toplam 32 milyon 920 bin TL olarak hesaplandı.”

Antalya merkezli otel zinciri olan Melas Hotels, Mecidiyeköy'deki Türk Telekom Genel Müdürlük binasının yerine yapacağı tesis, şirketin ‘ilk şehir oteli’ olacak.