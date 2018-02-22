Uzman çavuş ve arkadaşı ölü bulundu

Adana’da izinli olarak memleketine gelen uzman ve arkadaşı evde ölü bulundu. Uzman çavuş ve arkadaşının uyuşturucu madde kullanarak altın vuruştan öldüğü ileri sürüldü.

Olay, Çukurova İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş Mert Okçu ve arkadaşı Murat Başak bir akrabasının evinde buluştu. Gece gelen ev sahibi, akrabası Başak ile Okçu'yu yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Başak ve Okçu'un öldüğünü belirledi.

OTOPSİ RAPORU BELİRLEYECEK

İki arkadaşın cenazesi Adana Adlitı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün yapılan otopsilerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilerek defnedildi. Öte yandan, iki arkadaşın uyuşturucu madde kullanarak öldüğü ileri sürüldü. Kesin ölüm nedenini otopsi raporuyla ortaya çıkacak. İHA