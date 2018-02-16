Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yılmaz Özdil’den Bahçeli’ye: Git baba tutan mı var

Halk TV’de ekranlara gelen, Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk olan Yılmaz Özdil, Devlet Bahçeli ile ilgili güldüren bir yorumda bulundu. Özdil, ‘Afrin’e giderim diyen Bahçeli’ye “Git baba tutan mı var?” diye sordu.

23:5516 Şubat 2018
Haberler Gündem
Halk TV’de ekranlara gelen, Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk olan Yılmaz Özdil, Devlet Bahçeli ile ilgili güldüren bir yorumda bulundu. Özdil, ‘Afrin’e giderim diyen Bahçeli’ye “Git baba tutan mı var?” diye sordu.

Uğur Dündar ile Halk Arenası'na konuk olan Yılmaz Özdil, Devlet Bahçeli ile ilgili güldüren bir yorumda bulundu.

arena3İLGİLİ HABERYılmaz Özdil'den 'Deniz Yücel' yorumuYılmaz Özdil'den 'Deniz Yücel' yorumu

Bahçeli’nin ‘gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin’e giderim’ sözlerine değinen Özdil, “Devlet Bahçeli diyor ki ‘ben de gideceğim’ Baba seni tutan mı var? Yani hiç eline silah alıp çarpışmadan bile, gidersin Kilis’e, Kırıkhan’a. Mesela birkaç sanatçı arkadaş gitmiş oralara bu harika bir şey. Bir de askerlikten anlamayanlar CHP’nin sözlerine bakıp ‘askerin moralini bozuyorlar’ diyor. Kardeşim bu futbol maçı mı ki, asker tribüne bakarak mı savaşıyor?” dedi.

İLGİLİ HABERDündar ve Özdil'den soyağacı açıklamasıDündar ve Özdil'den soyağacı açıklamasıarena4 arena5 arena6 arena7 arena8 arena9 arena11
Son güncelleme: 00:5017.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar