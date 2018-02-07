Evrimde şaşırtıcı gelişme: 100 milyon yıllık kehribarda kuyruklu örümcek keşfedildi

Myanmar'dan 100 milyon yıllık bir kehribar (amberde) korunmuş sarı renk kuyruğa sahip örümcek benzeri bir yaratık keşfedildi.

Modern örümcek ve akreplerin bir akrabası olan alüvit türünün, ipekleri döndürmek için kullanılan uzantılar olan dişler ve ağızlar da dahil olmak üzere modern örümceklerle birçok benzerliği bulunuyor.

Olağan dışı bir şekilde, bu 100 milyon yıllık yaratıkta, arkadaki ucunda bir kamuflaj olarak bilinen uzun, kuyruk benzeri bir yapı da bulunuyor.

Independent’ta yer alan habere göre Kansas Üniversitesi’nden bir paleontolog olan ve canlıyı tanımlayan araştırmanın yazarlarından biri olan Dr. Paul Selden, “Her çeşit kuyruk şeklindeki uzantının bir anten görevi görmeye de eğilimlidir.” diyor: Bu çevreyi algılamak için kullanır. Uzun kuyruğa sahip hayvanlar bunu duyusal amaçlar için kullanırlar.

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Nature Ecology and Evolution adlı bilimsel dergide açıklanan ve alüvit türünün evrim tarihini değiştirecek keşif, Yunan mitolojisindeki farklı hayvanların vücudu bölümlerinden oluşan, bir başı aslan bir başı keçi, gövdesi aslan ve kuyruğu yılan olan tasvir edilen Kimera (Chimera) adlı bir canavardan esinlenerek Chimerarachne olarak adlandırıldı.

Geçmişte, örümceğin iplik üreten organı eksikken, kuyruğu bulunuyordu, modern örümceklerde ise iplik üreten organları muazzam iken, kuyrukları bulunmuyor.

“Bu nedenle yeni olan keşif gerçekten ilginç!” diyor Dr Selden: Ara form gibi görünüyor. Yaptığımız analizde, iplik üretme organı gelişmemiş kuyruğu kaybetmiş modern örümcek arasında bir tür ortaya çıktı. Kehribarda sıkışmış halde bulunan örümcek, bir kabuğun altında ya da bir ağacın dibindeki yosunların altında yaşamış olabilir.

Ağ dokuma becerileri gelince, kuyruk işlevi muhtemelen modern örümceklere kıyasla sönümlendi..Örgü dokuma yerine, Chimerarachne ipliğini yer altındaki oyukların inşası ya da yumurtalarını sarmak gibi çeşitli başka amaçlarla kullanmış olabilir.

Yaratık, mükemmel korunmuş şekilde mantar ve dinozor kanıyla dolu keneler gibi birçok heyecan verici buluşun yeri olan Myanmar’ın kehribar yataklarındaki en yeni bulgu özelliğini taşıyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL

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