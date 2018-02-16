Müşteri odaklı hizmeti Pronet’e altın Stevie getirdi

Türkiye’nin güvenlik alanındaki lider ismi Pronet, fark yaratan müşteri deneyimi çalışmalarıyla almaya hak kazandığı Stevie Awards ödüllerine, 21 Ekim’de Roma’da gerçekleştirilen törenle kavuştu. Pronet adına ödülü alan Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, alarm sonrasında abonelerine ortalama 10 saniye içinde ulaşarak, 40 saniyelik dünya standardının çok üstünde bir performans gösterdiklerini vurguladı. Habip, “Müşterilerimize benzersiz bir deneyim yaşatma çabamız son olarak, alanının en prestijli ödülüyle de tasdik edilmiş oldu” dedi.

Güvenlik sektörünün lider oyuncusu Pronet, Stevie Awards 2016'da layık görüldüğü ödüllerini, 21 Ekim akşamı Roma'da gerçekleştirilen törenle teslim aldı. Dünyanın en saygın iş ödülleri organizasyonlarından Stevie Awards'a bu yıl 70'den fazla ülkeden 4 bine yakın firma aday olmuş, Pronet ise 4'ü altın 3'ü bronz olmak üzere toplam 7 ödül kazanmıştı.

Abonelerine 10 saniyede ulaşarak dünya standartlarını aşıyor

Ödülü Pronet adına teslim alan Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, özellikle ‘Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi' alanındaki ödülün kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti. Habip, “Fark yaratan bir müşteri deneyimi sunabilmek için yaptığımız çalışmalar Pronet için son derece önemli. Yaptığımız teknik yatırımlar sayesinde, alarm sonrasında abonelerimize ortalama 10 saniye içinde ulaşıyoruz. Bu süre dünya genelinde 40 saniye civarında. Ekibimizin özenli çalışması sayesinde bugüne kadar on binlerce hayat kurtardık. Bu bizim için zaten çok büyük bir ödül” dedi.

“Müşteri deneyimi alanındaki fark yaratan çabamız Stevie ödülleriyle tasdik edildi”

Habip sözlerini, “Müşterilerimize benzersiz bir deneyim yaşatmak için dünyadaki trendleri ve teknolojileri yakından takip ediyor, bunları altyapı ve hizmetlerimize yansıtıyoruz. Bu çabamız son olarak, alanının en prestijli ödülü Stevie Awards ile tasdik edilmiş oldu. Hedefimizde ise müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini hep daha ileriye taşımak var” şeklinde sürdürdü.

Pronet'in Stevie Awards’ta kazandığı altın ve bronz ödüller şunlar:

Altın

Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi

Elektronik Sektöründe Yılın Şirketi

Yardımcı Uygulamalar ve Servisler: Pronet Panik Butonu Uygulaması

Mobil Uygulamalar: Pronet Panik Butonu Uygulaması

Bronz

Yeni Ürün Yazılımı-Güvenlik Çözümü: Phantom Call

Yılın PR Kampanyası: Panik Butonu Uygulaması

Yılın Teknoloji PR Kampanyası: Panik Butonu Uygulaması

http://www.pronet.com.tr/ev-guvenligi/ adresinden ev güvenliği ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Pronet hakkında:



1995 yılında kurulan Pronet, bugün yaklaşık 200 bin aktif güvenlik sistemi kullanıcısı ve 5000'i aşan özel güvenlik projesiyle sektörünün lider şirketidir. Sunduğu güvenlik çözümleriyle kişi, kurum, kuruluş, öz varlık ve bilginin korunmasını sağlayan Pronet, ev ve işyeri güvenliğinin yanı sıra bankalar, alışveriş merkezleri, havaalanları, perakende mağaza zincirlerinin de aralarında bulunduğu birçok büyük kuruma yönelik hizmet ve çözümler üretiyor. Hizmetlerini hırsızlığa karşı önleyici ve caydırıcı tedbirlerle sınırlı tutmayan Pronet, abonelerine ‘5 Korumalı Güvenlik Hizmeti' ile hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını gibi olayların yanı sıra acil sağlık ve panik durumlarına da müdahale edebiliyor. İnsana ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Pronet, bunun bir sonucu olarak alarm sonrası aboneyi ortalama 10 saniyelik arama hızıyla dünya standartlarının üstünde bir hizmet veriyor. 2015'te Türkiye'de En İyi Müşteri Deneyimi Ödülü'nü kazanan Pronet, 2016'da da çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli etkinliklerinden 11. Contact Center World Awards'ta, “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) birincisi oldu. Pronet ayrıca, dünyanın en saygın iş ödülleri organizasyonlarından Stevie Awards 2016'da 4 altın, 3 bronz ödül kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Stevie Awards hakkında:

Stevie Awards beş kategoriden oluşuyor: Amerikan İş Ödülleri, Uluslararası İş Ödülleri, İş Kadınları Stevie Awards, Satış ve Müşteri İlişkileri Stevie Awards ve Asya-Pasifik Stevie Awards. Her çeşit ve ebattaki kuruluşları ve arkasındaki kişileri onurlandıran Stevies, dünya çapında işyerlerindeki seçkin performansları takdir ediyor. www.StevieAwards.com adresinden ödül hakkında daha fazla bilgi alabilir ve Stevie Awards'ı Twitter adresinde (@TheStevieAwards) takip edebilirsiniz.