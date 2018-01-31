Bir karar verin artık Tayyip Bey!

Sevgİlİ okurlarım, Devlet eski Bakanı Rıfat Serdaroğlu, ülkemizi yönetenlere çok ilginç mektuplar gönderir.

Onlardan biri elime dün geçti, sizlere aynen iletiyorum.

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Cumhurbaşkanı-AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan;

Lozan konusunda lütfen bir karar verin!

İsmi üstünde LOZAN Antlaşması bu!

Saatçi Bakanınızın otel peçetesine yazdığı sahte belge değil ki!

Bizim için Lozan Antlaşması Cumhuriyetimizin Kurucu Belgesi ve Türkiye'nin tapusudur!

Sizin için acaba nedir?

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Bu kafa karışıklığına artık son vermeniz gerekir. Lozan'da anlaşamazsak nerede anlaşacağız?

Örnekleri sizin sözlerinizden veriyorum. Buyurun bakın;

– 29 Eylül 2016'da “Lozan'ı bize ZAFER diye yutturmaya kalkıştılar!” (RTE)

– 24 Temmuz 2017'de “Bugün, Cumhuriyetimizin KURUCU BELGESİ olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94'üncü yıldönümünü kutluyoruz.” Aziz Milletimizin her türlü yokluğa yoksulluğa ve imkansızlıklara rağmen yazdığı “İstiklal Destanı Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanında tescil edilmiştir.” (RTE)

– 7 Aralık 2017'de “Lozan güncellenmelidir. Parlamentoda Anayasayı değiştiriyoruz da Lozan'ı neden değiştirmeyelim.” (RTE)

– 27 Ocak 2018'de, yani bundan birkaç gün önce ağzınızdan çıkan sözler: “CHP Ege adalarının faturasını AKP'ye kesiyor. Tarihi dosyalar hazırlatıyorum. Lozan dahil olmak üzere, kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Adaları siz verdiniz siz!” (RTE)

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Şimdi lütfen yanıt verir misiniz Sayın RTE!

Sizce Lozan Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan bir zafer mi!

Yoksa Lozan, Türkiye için bir utanç belgesi mi?

Tarihi Belgeler hazırlattığınızı söylediniz. Lütfen ihmal etmeyin! Bu belgeleri hazırlatırken, “Gezi Olayları” sırasında camilerde içki içildiği, başörtülü bacınızın ve yavrusunun darp edildiği, üzerlerine işendiği görüntüleri de lütfen yayınlatır mısınız?

“Görüntüler elimde, Cuma günü açıklayacağız” demenizin üstünden tam 240 adet Cuma günü geçti! Hadi bu Cuma açıklayıverin, hem de Cami Avlusundan…

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Ve Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar;

Türk Ordusu dünyanın 8'inci büyük ordusudur. (Global Firepower Index)

Bizim coğrafyamızda, Balkanlar-Kafkaslar-Ortadoğu'da en büyük ordudur.

Yüzlerce yıllık şanlı bir geçmişe sahip dünyanın en deneyimli ordusudur.

Terörle mücadele konusunda dünyanın en birikimli ve en başarılı ordusudur.

Kurtuluş Savaşımızda dünyanın en güçlü emperyalist devletlerinin ordularını yenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş olan bir ordudur.

Siz böyle köklü bir ordunun şu anki Komutanısınız!

Siz Lozan Antlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz?

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MİT Müsteşarı ile birlikte evinde ziyaretine gittiğiniz ve “Yaşasın Şeriat, Yaşasın İslam'ın Evrensel Kardeşliği”… “1923, değerlerimizden kopma dönemidir” diyen Atatürk düşmanı Nuri Pakdil gibi mi düşünüyorsunuz?

Bir karar verin artık ve Türk Milleti'ne açıklayın;

Lozan Antlaşması size göre “Kurucu Belgemiz mi yoksa utanç belgesi midir?”

Sağlık ve başarı dileklerimle.

Rıfat Serdaroğlu