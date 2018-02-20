İyi olacak diyenleri piste alalım!

Olay ekonomiden çoktan çıktı, siyaset başrolü kaptı. Bundan sonra iş tribünleri kandırmaya kaldı. Bakın; AKP'nin Hürriyet Gazetesi temsilcisi Abdülkadir Selvi, anketlerden çıkan çarpıcı sonuçları paylaştı. Sonuçlara göre matematik çarpıldı kaldı!

AKP, Erdoğan'la birlikte yeni bir rüzgâr yakalamış. Bu kadar ağır saçmaladığına göre işler sarpa sarmış! Kendisinin kulislerden aldığı bilgi AKP'nin yüzde 55, MHP'nin yüzde 11 oy aldığı yönünde.

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CHP, HDP ve İYİ Parti'yi de eklersen toplamda oylar yüzde 104 ediyor! Anketlerde bile mükerrer oy kullanılıyor. Bu hesaba göre diğer partilerin hepsi “sıfır” çekiyor.

Yüzde 55 alan AKP, neden MHP'ye ihtiyaç duyuyor? MHP'nin kendine hayrı yok. Yüzde 5 alsa öpüp başına koyacak. Kime göre yüzde 11'e fırlıyor? Selvi bunu hep yapıyor. Hürriyet'e yazık oluyor.

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Fazla da zaman yok. Ekonomik gidişat AKP'yi bir buçuk yıl daha taşımaz. Milletin canı burnunda… Afrin gündemdeyken susuyor. Algı operasyonları, mitingler doludizgin seçime gidildiğini gösteriyor.

İçerisi böyleyken dışarısı daha da karışık… Ortadoğu dediğin yer dünyanın pavyonu olmuş durumda. Her milletten insan var. Kim kiminle ne yapıyor? Belli değil!

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Afrin'e Suriye ordusu girdi denildi. Suriye, Rusya'nın himayesinde… Rusya istemeden kendi ülkesinde bile adım atamaz. Rusya açıkça Türkiye'ye “Afrin'e girme” diyor! Buna hazırlıklı mıyız? Muhtemelen hafta sonu Almanya ve ABD ile uzlaşıldığı algısı Rusya'ya bu adımı attırdı. Oysa ortada anlaşma falan yok. Rusya bunu anlayamadı!

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Amerika'nın politikası onlarca yıldır hiç değişmedi ki! Klasiktir. Önce masaya otururlar. Pazarlık kapısını açarlar. Şantaj yaparlar. İstedikleri olmazsa yaptırım uygularlar.

Ne yapacak? Hakan Atilla davasını kullanacak. Ödenmesi kolay olmayan bir fatura çıkartacak. Tek kurşun atmadan istediğini alacak. İster kabul edin, ister etmeyin bankalara ceza verilirse, Man Adası'nda kurulan 1 sterlinlik şirketler bile Türkiye'ye para getirmeyecek.

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Avrupa'ya gelince… Birliği yöneten Almanya… Türk bankalarına kredi kısma tavsiyesini veren de Almanya… Tankların yedek parçalarını veren de…

Başbakan görüşmeye gitti. İçine doğmuş gibi elimizde görüntüleri olan vatan haini, PKK'lı Alman ajanı gazeteci Deniz Yücel hakkında “kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim” dedi.

Hoş bir tesadüf ile aylardır yazılmayan iddianame o gün bitti. Apar topar tahliye edildi. Almanya'ya gönderildi! Gayet normal. Türkiye bağımsız hukuk devleti…

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Bizimkiler vize muafiyetini ısıtıp önümüze koyuyorlar ama bu sefer yemez hayvan terli… Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs Rumları da var, savaş gemilerimiz etraflarında turluyorlar.

Dışarıda ne Avrupa, ne Amerika, ne Rusya ne de Arap Birliği ile aramız iyi değil… İçeride ise seçim için dağıtılan ulufeleri çekseler yığılıp kalacak şirketler.

Yok öyle oturmak. Bu yıl iyi geçecek diyenleri piste alalım.