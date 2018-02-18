Bu yıl 159 milyar dolar vergi ödeyeceğiz!

Yeni yılın ilk ayına ait bütçe sonuçları açıklandı ve her yılın ilk aylarındaki olumlu tablo yine karşımıza çıktı. Bilindiği üzere; yılın ilk ayı olan ocak ayında bütçe ödenekleri hemen serbest bırakılmıyor, bu yüzden çoğunlukla ocak ayı bütçesi fazla veriyor.

Bugün okurlarımıza; 2017 yılında ne kadar vergi ödedik ve 2018 yılında ne kadar vergi ödeyeceğiz tablosunu ayrıntılı bir şekilde sunmak istiyorum. Bu tabloyu kesip, cüzdanınıza koyup yıl içinde zaman zaman güzel duygularla açıp bakabilirsiniz…

Bütçe hedeflerinin tutması için; daha çok ithalat, daha çok içki ve tütün tüketimi ve daha çok akaryakıt kullanmak gerekiyor.

Yukarıdaki 2017 ve 2018 yılı bütçe vergi gelir kalemleri incelendiğinde; ortaya vahim bir tablo çıkıyor. Şöyle ki;

Ülkemiz cari açık veriyor, bunun için ithalatın azalması gerekiyor. İthalatı azalttığınızda ise ithalde aldığınız ÖTV ve KDV tutarları azalacak, dolayısıyla gelir hedefiniz tutmayacak.

Ülkemizde 1.800.000 gelir vergisi mükellefi olmasına rağmen; beyanname yoluyla toplanan gelir vergisi, toplam gelir vergisinin ancak % 4'üne tekabül ediyor. Toplanan gelir vergisinin büyük bölümünün, ücretlilerden kesilen gelir vergisinden oluştuğu görülüyor. Yani bordro mahkumları gelir vergisi şampiyonluğunu devam ettiriyorlar.

Ülkesini seven ve ödediği vergilerin yol, su ve elektrik olarak dönmesini isteyen tüketicilere bu bütçe hedefleri çok büyük görevler yüklüyor. Yani her yıl, bir önceki yıla göre daha çok araç satın alıp (İthal araç tercih nedeni) daha çok akaryakıt, daha çok alkollü içki ve daha çok tütün mamulü tüketmemiz gerekiyor.

Yukarıdaki tablo yıllardır hiç değişmiyor, her yıl tüketiciye düşen sorumluluk ise artıyor. Tüketiciler deyim yerinde ise “vatan kurtaran aslan” rolündedir. Tüketicilere bu görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum…