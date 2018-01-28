Araplar bizi arkadan vurdu mu?

Varlıklarıyla gurur duyduğumuz askerlerimiz Arap ellerinde kanlı terör çeteleriyle vuruşmaya devam ediyor.

Hedef Afrin bölgesini bu mikroplardan temizlemek!

Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Amaç Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaktır.

“Zeytin Dalı” adı verilen harekâtın 8'inci gününde askerlerimiz yoğun yağış ve sis altında adım adım Afrin'e doğru ilerlemeye devam ettiler.

Şimdilik 394 teröristin etkisiz hale getirildiği bildiriyor.

Peki, din kardeşlerimiz olduğunu sürekli tekrar ettiğimiz Arap ülkeleri, Türk askerinin bu harekâtına ne diyor?

Sevgili okurlar… Eski Sağlık Bakanlarımızdan Rifat Serdaroğlu'nun yolladığı bir maili özetleyerek bu soruya cevap vermek istiyorum:

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Tarih 25 Temmuz 2017… Bugünden altı ay önce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Grup toplantısında konuşuyordu:

“Araplar bizi arkadan vurdu yalanını bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Bugün ülkemizde devletimize ve milletimize karşı savaşan terör örgütleri yüzünden nasıl toplumun belli kesimlerini, toptan suçlayamazsak, Arapları da tümden itham edemeyiz!”

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Arap Birliği 1945 yılında kuruldu. 22 üyesi olan birliğin merkezi Kahire'dir. Üye ülkeler:

Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Filistin, Cibuti-Komor'dur.

Arap Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtı'ndan rahatsız oldu! Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt:

“Suriye'nin kuzeyindeki durumu, özellikle de Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin'deki durumu endişe ile takip ediyoruz” dedi.

Haydaaa! Oldu mu şimdi?

Tam bizler Erdoğan'a inanmak üzere iken Arapların Türkleri bir daha arkadan vurduğunu gördük.

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Hiç değilse içlerinden biri, Beştepe Sarayı'ndan çıkmayan, 5 bin Mehmetçik'i onu korusun diye emrine verdiğimiz Katar Emiri bizi arkadan vurmasaydı da “Türk ordusunu destekliyoruz” diyebilseydi yahu!

Ya Filistin'e, oteline kadar koşup küçücük çocuğunun elini öptüğümüz Suudi'ye, bize ada satmaya çalışan Sudan'a ne demeli?

Hepsi bir araya geldiler ve aynı anda beraberce bizleri arkamızdan vurdular.

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Arap ülkelerini “özgür-bağımsız” ülkeler görmek en büyük yanılgıdır. Arap ülkelerini yöneten şeyhler, emirler, krallar, kısacası diktatörler, Amerika'ya uşaklık etmek karşılığında yerlerinde kalırlar ve zavallı Müslümanları sömürmeye devam ederler…

…Ve bu medeniyet fukaraları ABD'nin kucağına oturup kendi insanlarını donlarına kadar sömürürler.

SONUÇ: O Araplar bizi daha çoook arkadan vururlar!”

Durumlar karışık!

MHP yönetiminin tümüyle AKP'nin uydusu haline gelmesinin, MHP'li belediyelerde açtığı endişe büyüyor.

MHP'nin (büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak) toplam 134 belediye başkanlığı var.

Devlet Bahçeli'nin “MHP olarak aday çıkartmayıp Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceğiz” demesinden sonra iki parti arasında (kapalı kapılar ardında) görüşmeler devam ediyor ama bundan MHP için sağlıklı bir sonuç alınması şüpheli!

Birçok MHP'li belediye başkanı “Seçmene, Erdoğan'ı destekleyeceğiz' dersek çoğu bizi taşlar. O zaman seçmen neden bize oy versin ki? Madem ortaklık yapıyoruz, yerel seçimlerde de ortak aday olmalıyız. İttifak sadece Cumhurbaşkanlığını kapsarsa biz mahvoluruz” diyor.

TEBESSÜM

Değişimin sebebi!

Körfez Savaşı öncesi Amerikalı bir kadın gazeteci Kuveyt'e gider.

Gazetecinin dikkatini çeken en ilginç şey, erkeklerin önde, kadınların ise 5 adım geride yürümeleridir. Amerikalı gazeteci bu çağ dışı duruma çok üzülür.

Yıllar sonra tekrar Kuveyt'e gittiğinde kadınları önde, erkekleri ise onların 10 adım gerisine yürürken görür ve çok sevinir.

Hemen Arap kadınlarından birine yanaşıp sorar:

“Bu gördüğüm inanılmaz bir gelişim! Peki ama bu değişikliğin sebebi nedir?”

Kadının cevabı tek kelimeliktir:

“Mayınlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Akıllı insanlar, geçilmesi gereken derenin derinliğini salaklara ölçtürür!