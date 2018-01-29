Otomobilde abonelik dönemi başlıyor!

Akıllı telefonlarda kullanılan aylık uygulama aboneliklerinin benzerleri otomobillerde de kullanılacak. Bunun ilk adımını Volvo, yeni XC 40 modeliyle atarak hayata geçirdi.

Biliyorsunuz artık akıllı telefonlarımızda birçok uygulama aylık abonelik sistemiyle çalışmaya başladı. Bu, biz tüketiciler için tatsız ama uygulama geliştiriciler için güzel haber.

Şimdi hiç ummadığımız bir alandan, otomotiv dünyasından abonelik sisteminin uygulamaya konulacağı haberi geliyor. Bu alanda ilk adımı atan Volvo oldu. Volvo, yeni XC 40 modelini özel bir uygulama ile aylık abonelik sistemi ile pazarlamaya başladı. Buna göre firmaya abone oluyorsunuz ve aylık tüm servis masraflarının, sigortanın dahil edildiği bir plan seçiyorsunuz ve otomobilin yenisi çıktığında da yenisini alıp aylık ödemelerinize devam ediyorsunuz. Volvo şimdilik bu servisi sadece söz konusu model için başlatmış durumda. Ama Mercedes, BMW gibi devler de bu fikre sıcak bakmış görünüyor. Ve ardı ardına bu tarz bir sistemi hizmete sokabileceklerinin sinyallerini vermeye başladılar. Üstelik bu noktada Tesla'nın güncel satış sisteminden de faydalanacağa benziyorlar. Tesla sahiplerinin bazı modellerde otopilot gibi bazı hizmetleri otomobili satın aldıktan sonra ekstra para ödeyerek açtırabiliyorsunuz. Ya da yazılımlara güncelleme almak için belli bir abonelik gerektirecek. Aslında bu en azından kullanmadığımız özelliklere sahip olmamak adına mantıklı olabilir. Görünüşe göre artık otomobili satın alıp firma ile servis dışında bir bağlantı kalması gerçeği tarih oluyor. Bu, benim gibi artık eski nesil sayılabilecek biri için biraz tatsız. Çünkü sahip olduğum otomobilin opsiyonel seçeneklerine aylık para ödemek hiç eğlenceli gelmiyor. Ama öte yandan bu sistem bizimki gibi vergi altında kıvranan pazarlar için lüks otomobil sahibi olmayı kolaylaştıracak gibi görünüyor. Firmalar için de sürekli düzenli kazanç anlamına geliyor. Tabi burada da enflasyon ve yüksek döviz yüzünden mağdur olma ihtimali beliriyor. Bir de bu ülkede otomobil sahibi olmanın hâlâ yatırım sayıldığını, aşırı değerli ikinci el pazarını düşünürsek bize uzak. Ama teknolojinin hayatımızı nasıl da değiştirdiğine ilginç bir örnek vaka!

Samsung A serisi satışta

Samsung geçen hafta, gece Ayasofya turu da içeren renkli bir etkinlikle yeni akıllı telefon serisini tanıttı. Hayli sevilen A serisi cihazlar yenilendi. A7, A5 ve A3'ten oluşan seri metal çerçevesi, 3D arka cam tasarımı ve yuvarlatılmış hatlarıyla dikkat çekiyor. Ama akıllı telefon fotoğrafçılarını en çok sevindirecek haber A5 ve A7 modellerinin hem ön hem de arka kameralarının tamı tamına 16 MP olması. Ayrıca filtreler, yemek paylaşmayı sevenler için özel yemek modu gibi özellikler dikkat çekici. IP 68 su ve toz geçirmezliğe sahip olan cihazların fiyatları 2499 ve 1699 lira arasında değişiyor. Ayrıca çift SIM kart destekleme seçeneği de mevcut. Tabi ki cihazları test edince daha detaylı bilgi paylaşacağım.

App Store'a vergi zammı

Apple'ın uygulama dükkanı App Store artık yeni konulan internet alışveriş vergisinin muhatabı. Gerçi bizim için artık çok da fark etmiyor. O kadar çok vergi ödüyoruz ki. Bu devede kulak kalacak gibi. Bu haber ile uygulamalar vergi oranında zamlandı. Mesela artık müzik üyeliği artık ayda 13.99 lira olacak. Bu fiyat daha önce ayda 9.99 liraydı. iCloud fiyatları da bu zamdan payını aldı. Sadece App Store da değil, tüm uluslararası internet alışverişlerimiz zamlanmış oldu. Bu haber AliBaba sitesinin hayranlarını da üzeceğe benziyor. Üzülmeyin alışırız, alışırız…