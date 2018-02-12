Çirkin Batı!

Afrin operasyonu nedeniyle Türkiye'yi protesto eden, kınayan, tehdit eden Amerika ile Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerinden nefret etmemek mümkün değil!

Amerika okyanus ötesinden binlerce kilometrelik mesafeyi aşarak Suriye'ye gelir, çöreklenir, teröristlere silah verir ama Türkiye kendisini savunmak için sınır komşusu olan Suriye'de operasyon yapınca Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışır!

Topraklarımıza Suriye'deki teröristlerin attığı 94 roket ve füze düştü, 7 masum sivil vatandaşımız hayatını kaybetti, uygar geçinen o Batı ülkelerinden hiçbir ses yok.

Türkiye durup roketlerin gelmesini seyredecek, insanlarımızın öldürülmesini bekleyecek değil elbette…

Bu füzeler Amerika ya da AB ülkelerinin tepesine düşse ne yaparlardı acaba?

Onlar, her şeyi kendilerine yontan çıkarcı, fırsatçı, zalim ülkeler… Kol kanat gerdikleri katil teröristler günün birinde bu ülkelerin başına da musallat olacak, o zaman “Yandım Allah!” deyip bize hak verecekler.

Afrin'den sık sık şehit haberleri geliyor. Bu vatan için hayatlarını feda eden kahramanlarımızın mekânları cennet olsun.