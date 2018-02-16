Geciken iddia!

Kamuoyunda bir anket yapılsa ve vatandaşa “Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyor musunuz?” diye bir soru yöneltilse sonuç ne çıkar dersiniz?

Yüksek Seçim Kurulu'na güvenin son derece az olduğu görülür!

Ben çevremde, 16 Nisan 2017 referandumundan bu yana (Yüksek Seçim Kurulu) YSK'ya güvenen ve “Kararları hukukidir” diyen pek az kişiye rastladım.

YSK üzerindeki kuşku devam ederken CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'deki “Çalar Saat” programında çarpıcı bir açıklama yapıp “Referandumda yüzde 51,2 HAYIR oyu çıktı. Seçmenin oyları sandıkta değişti. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı halkın kararını değiştirdi” dedi.

Çok önemli bir iddia! Buna göre, seçmenin kararı değiştirilerek büyük bir suç işlenmiş oluyor. Soruşturulması lâzım değil mi? Hayır! Soruşturulamaz! Çünkü yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin. Temyizi, yargısı, mahkemesi yok!

Fakat, devran değişir, yasalar yenilenir, hesap sorulacak günler de gelebilir!

Ancak “Kılıçdaroğlu bu önemli açıklamayı neden 9 ay 28 gün gecikmeyle yaptı?” diye de sormak gerekiyor. Atı alanın Üsküdar'ı geçmesi mi beklendi?