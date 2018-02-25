Mazoşist toplum!

Acı acı düşünüyorum.
Bizim millet mazoşist mi acaba?
Nedir mazoşist?
Eziyet çekmeyi, aşağılanmayı seven, kendisine acı verilmesinden hoşlanan kimse demek!
Peki, neden böyle bir düşünceye kapıldım?
Dünkü gazetelerde bir haber vardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan “2017 Yaşam Memnuniyeti” anketine göre Türkiye'de mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı sadece yüzde 11 imiş… Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 58… Geri kalan yüzde 31 de hayatlarından şikâyetçi değilmiş!
Bu durumda Türk halkının yüzde 89'u hayatından şikâyetçi değil öyle mi?
Ülkede işsizlik ve yoksulluk devasa boyutlarda. Enflasyon almış başını gidiyor. Çarşı-pazar fiyatları can yakıcı.
Ülkemizde her türlü kötülük bulunuyor. Minnacık çocuklara bile tecavüz edenler var. Kadın cinayetleri ve kadına şiddet de akıl almaz boyutlarda…
Ve bu halk mutlu ha?
Bizim insanlarımız acıyı zevk edinmiş, ıstırap onlara mutluluk veriyor demek ki!
Anlaşılan, toplum olarak mazoşistiz! Acı bizim mezemiz, tuzumuz, biberimiz olmuş. Ben şahsen bundan fena halde utanıyorum!