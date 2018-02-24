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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

“Teker teker gelin”

24 Şubat 2018
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Türkiye'nin illerini bir bir dolaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meydanlarda insanlara soruyor:
“Ne haldeyiz?”
Halk cevap veriyor:
“OHAL'deyiz!”
Vatandaşlarımızın espri gücü tartışılmaz. İktidarın bitmek tükenmek bilmeyen olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları bundan daha zekice eleştirilemez.
Meral Akşener önceki gece TÜTAV (Türk Tanıtma Vakfı) Başkanı Kemal Baytaş'ın verdiği davette anlattı bunu…
Akşener, Baytaş'ın müze haline getirdiği Ankara Beysukent'teki evinde, gazetecilerin, işadamlarının, sanatçıların bulunduğu özel davete İYİ Parti'nin önde gelen isimleriyle katıldı. Sohbet doğal olarak siyaset üzerinde yoğunlaştı.
Meral Akşener bir ara “Vatandaşlar ne diyor biliyor musunuz? Bu kadın seçimlerde siyasi rakiplerini yolar vallahi, diyorlar” diye anlatırken, salonda ev sahibi Kemal Baytaş'ın sesi yükseldi:
“Yolmanızı canı gönülden dileriz!”
Davette Akşener'in “Bunlar karşıma teker teker çıkmaya cesaret edemiyor, ittifak kuruyorlar!” sözleri de geceye damgasını vuran bir yorum oldu.

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